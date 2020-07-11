Zirkonyum diş kaplamasını kimler yaptırabilir? Zirkonyum kaplamanın zararı var mı?

Zirkonyum diş kaplamasını kimler yaptırabilir?

Daha çok, estetik amaçlı olmak üzere; beyazlatma yöntemleri ile sonuç vermeyen ileri düzeydeki renk değişimlerinin tedavisinde, ortodontik tedavi yönteminin seçilmediği diastema gibi ayrık olan ya da az çapraşık ve dönük dişlerde, yapısı bozulmuş eski dolgularda, aşırı madde kaybı olan dişlerin restorasyonlarının yapılmasında, arka grup dişler üzerinde köprü ya da kaplama olarak kullanılmasında, ön grup implant üstü protezlerde ve gülüş estetiğini sağlamak için için tercih edilmektedir.

Estetik açıdan zirkonyum dişin avantajları nelerdir?

Sahip olduğu ışık geçirgenliği özelliği ile tıpkı normal dişlerde olduğu gibi doğal bir görüntü yakalanır. Sağlıklı dişlerin minesi ışığı tamamen geçirir.

Klasik porselen kaplamanın alt yapısı olan metal, dişlerde opak bir görüntü yaratır. Bu da dişlerin cansız ve yapay görünmesine sebebiyet verir. Zirkonyum kaplama ile bunun önüne geçilir.

Zirkonyumun diş etleri ile uyumu nasıldır?

Zirkonyum, diş dokusuyla uyumlu bir malzemedir. Metal destekli olan protezlerde görülen, dişin boyun bölgesindeki ve diş etinde morarmaya benzer renklenme asla görülmez ve diş eti çekilmesine de neden olmaz. Yanlış fırçalama gibi nedenlerden dolayı diş eti çekilecek olursa estetik açıdan kötü bir görüntü oluşturmaz.

Metale karşı alerjisi olanlarda uygulanabilir mi?

Zirkonyum kaplamanın yapısında metal bulunmadığı için alerjiye de neden olmaz.

Ağızda tat değişikliğine ya da kokuya neden olur mu?

İçeriği metal olmadığı için bir tat değişikliği yapması ya da kokuya sebebiyet vermesi mümkün değildir.

Zirkonyum dişler ileride renk değiştirir mi?

Pürüzsüz ve kaygan porselen yapılı yüzeye sahip oluşu nedeniyle plak birikimi görülmez. Bu sebeple kahve, çay ve sigara gibi renklendirici gıdalardan etkilenmez. Rengi her zaman uygulandığı gibi kalır.

Zirkonyum kaplamaların bakımı nasıl yapılır?

Dişler, normal dişleri fırçalar gibi fırçalanır. 6 ayda bir yapılan düzenli hekim kontrolleri ile zaten oluşabilecek problemler öngörülüp bu problemler için tedbir alınır.

Zirkonyum değiştirilmek istenildiğinde dişe zarar verir mi?

Zirkonyum kaplamalar kesilerek çıkarıldığı için herhangi bir rahatsızlık duyulmaz. Dişlerde doku kayıplarına sebebiyet vermez.