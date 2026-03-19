Zırhlı araçların korkulu rüyası sahaya iniyor! BAYKAR’ın yeni İHA’sı Sykdagger ortaya çıktı

Baykar tarafından desteklenen ve Haluk Bayraktar'ın yönetimindeki Skydagger (Gök hançeri) firması, küçükten büyüğe tüm ürün ailesinin gerçek mühimmatlı test görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Şehir içi operasyonlardan sınır ötesindeki stratejik hedeflere kadar her türlü senaryoya uygun geliştirilen dronlar, hedefi imha etme kapasiteleriyle düşman hattına korku saldı.

"Mini'den Toyca'ya Her Menzilde Tam İsabet"

Skydagger bünyesinde geliştirilen ürün ailesi, farklı taşıma kapasiteleri ve menzilleriyle dikkat çekiyor. Şehir içi baskınlar için tasarlanan RTF 3.5 Mini, 5 kilometrelik menzili ve 500 gramlık mühimmatıyla nokta operasyonlar yaparken; ailenin en büyüğü olan Toyca-05, 70 kilometrelik menzili ve 5 kilogramlık harp başlığıyla adeta bir kamikaze uçağı gibi görev yapıyor.

Yayınlanan videolarda, her bir modelin hedefteki zırhlı unsurları ve beton mevzileri nasıl yerle bir ettiği anbean kaydedildi.