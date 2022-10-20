Zirai don nedir? Hangi iller için zirai don uyarı yapıldı?

Bazı iller için zirai don uyarısı yapıldı. Bu sebeple hangi iller için uyarı yapıldığı merak ediliyor.

Hangi iller için zirai don uyarı yapıldı?

21.10.2022 (Cuma) günü ve hafta sonu hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde; İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Anadolu ile Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde hafif zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle ve bahçe tarımı ile uğraşan üreticilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Zirai don olayıyla ilgili Ankara Valiliği vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, "21 Ekim Cuma günü ve hafta sonu, sabah ve gece saatlerinde beklenen hafif zirai don riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Benzer bir açıklama Sivas Valiliği'nden geldi. Yapılan açıklamada, "Zirai Don Tehlikesine DİKKAT. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta üreticilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

Zirai don nedir?

Tarımsal faaliyetlerdeki en büyük risk olan don, kısaca sıcaklığın 0°C'ın altına düşmesiyle veya 0°C'a yakın derecelerinde meydana gelen bir olaydır. 2 m siper içi sıcaklığına göre bitkiler için don sınıflandırması;

Hafif don: 0 °C ila -2.2 °C,

Orta kuvvette don: -2.2 °C ila -4.4 °C

Kuvvetli don: -4.4 °C’den daha düşük.