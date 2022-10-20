  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Utan İmamoğlu utan! Bursa’ya bak bir de Ekrem’e bak!

İran'dan Esra Penahi açıklaması

İslam Memiş 'karar şimdiden satın alındı' diyerek uyardı! Dolar için kritik uyarı

'Bir sene sonra gram altın 1860 lira olacak' diyen Hatice Kolçak altın tahminini güncelledi! Şimdi bunu yapın

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İslam Memiş kazandıracak yolu açıkladı! Altın fiyatlarındaki düşüş için 'değerlendirin' uyarısı! Faiz kararı...

Yönetmelik uğraştırdıkça uğraştırıyor! Semra Güzel'in para musluğu için yeni aşama

Kutsal topraklarda 'Suudi' ihaneti! Alkol satışına izin verilecek!

'O saatte dolarlar satılacak' dedi! Felaket senaryoları yazan Remzi Özdemir yine ortaya çıktı

Akaryakıt fiyatlarına merakla beklenen indirim geliyor! Yakıt doldurmayın, o tarihi bekleyin
Yaşam Zirai don nedir? Hangi iller için zirai don uyarı yapıldı?
Yaşam

Zirai don nedir? Hangi iller için zirai don uyarı yapıldı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için zirai don uyarısında bulundu. Bu sebeple pek çok kişi 'Zirai don nedir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, zirai dona karşı nasıl önlem alınır?

Yeniakit Publisher
2022-10-20 17:07:00 - 2022-10-20 17:08:55
Zirai don nedir? Hangi iller için zirai don uyarı yapıldı?

Bazı iller için zirai don uyarısı yapıldı. Bu sebeple hangi iller için uyarı yapıldığı merak ediliyor.

Hangi iller için zirai don uyarı yapıldı?

21.10.2022 (Cuma) günü ve hafta sonu hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde; İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Anadolu ile Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde hafif zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle ve bahçe tarımı ile uğraşan üreticilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Zirai don olayıyla ilgili Ankara Valiliği vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, "21 Ekim Cuma günü ve hafta sonu, sabah ve gece saatlerinde beklenen hafif zirai don riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Benzer bir açıklama Sivas Valiliği'nden geldi. Yapılan açıklamada, "Zirai Don Tehlikesine DİKKAT. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta üreticilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

Zirai don nedir?

Tarımsal faaliyetlerdeki en büyük risk olan don, kısaca sıcaklığın 0°C'ın altına düşmesiyle veya 0°C'a yakın derecelerinde meydana gelen bir olaydır. 2 m siper içi sıcaklığına göre bitkiler için don sınıflandırması;

Hafif don: 0 °C ila -2.2 °C,

Orta kuvvette don: -2.2 °C ila -4.4 °C

Kuvvetli don: -4.4 °C’den daha düşük.

Bugün hava nasıl olacak? 20 Ekim yağış uyarısı var mı?
Bugün hava nasıl olacak? 20 Ekim yağış uyarısı var mı?

Yaşam

Bugün hava nasıl olacak? 20 Ekim yağış uyarısı var mı?

Bursa hava durumu 20 Ekim Perşembe
Bursa hava durumu 20 Ekim Perşembe

Yaşam

Bursa hava durumu 20 Ekim Perşembe

Kış geldi geliyor! İşte doğalgaz faturasını düşürmenin yolları
Kış geldi geliyor! İşte doğalgaz faturasını düşürmenin yolları

Ekonomi

Kış geldi geliyor! İşte doğalgaz faturasını düşürmenin yolları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23