Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur mücadelesinde Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda BB. Erzurumspor'u konuk edecek. Ligde çıkış yakalayan Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı eleyerek adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Konuk ekip ise güçlü rakibi karşısında kazanarak kupada yoluna devam etmek istiyor. Kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Harun, Caner, Lemos, Serdar, Nazım, Gustavo, Sinan, Ferdi, Mert Hakan, Cisse, Samatta.
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Eren, Aytaç, Sadiku, Yasin, Varga, Hodzic, Yusuf, Thelin (Muhtemel)