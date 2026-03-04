  • İSTANBUL
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak son 4 maçı yönetecek hakemler açıklandı
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak son 4 maçı yönetecek hakemler açıklandı

Giriş Tarihi:
AA Giriş Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak son 4 maçı yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda yarın (5 Mart Perşembe) yapılacak 4. ve son hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.30 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Davut Dakul Çelik

20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu

20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Ömer Faruk Turtay

