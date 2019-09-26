Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları bugün oynanacak 5 mücadele ile tamamlanacak. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda günün maçları...26 Eylül 2019 Perşembe 08:52
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları bugün oynanacak 5 mücadele ile tamamlanacak. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda günün maçları...
Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Tek maçlık eleminasyon sistemine göre oynanan 3. turda karşılaşmalar bugün tamamlanacak. İşte, 3.turda oynanacak son 5 maç...
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı
13.00 Kırıkkale-Gazişehir FK
14.30 Hatayspor-Siirt İÖ
16.30 Gençlerbirliği-Osmaniyespor
18.30 Akhisarspor-Bayburt İÖ
20.30 Sakaryaspor-1074 Çankırı
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