Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları bugün oynanacak 5 mücadele ile tamamlanacak. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda günün maçları...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları bugün oynanacak 5 mücadele ile tamamlanacak. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda günün maçları... Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Tek maçlık eleminasyon sistemine göre oynanan 3. turda karşılaşmalar bugün tamamlanacak. İşte, 3.turda oynanacak son 5 maç... Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı 13.00 Kırıkkale-Gazişehir FK 14.30 Hatayspor-Siirt İÖ 16.30 Gençlerbirliği-Osmaniyespor 18.30 Akhisarspor-Bayburt İÖ 20.30 Sakaryaspor-1074 Çankırı

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