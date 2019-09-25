Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı! Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarına bugün oynanacak 25 maçla devam edilecek. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarına bugün oynanacak 25 maçla devam edilecek. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı... Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakaları 25 ve 26 Eylül'de oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı! 13.00 Hacettepe-Yukatel Denizlispor (Etimesgut Belediyesi Atatürk) 14.00 Erzinspor-İnegölspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç) 14.00 Görelespor-Giresunspor (Görele 13 Şubat) 14.00 Fatsa Belediyespor-Yılport Samsunspor (Fatsa İlçe) 14.00 Birevim Elazığspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Gençlik Merkezi Sentetik Çim Saha) 14.00 Hekimoğlu Trabzon-Adana Demispor (Vakfıkebir İlçe) 14.30 Ankara Demirspor-Başkent Akademi (TCDD Ankara Demirspor) 14.30 Zonguldak Kömürspor-Niğde Anadolu (Karaelmas Kemal Köksal) 14.30 Kemerspor 2003-Sarıyer (Kemer İlçe) 15.00 Bandırmaspor-Etimesgut Belediyespor (Bandırma 17 Eylül) 15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Erbaaspor (Bodrum İlçe) 15.00 Tuzlaspor-Nazilli Belediyespor (Tuzla Belediye) 15.00 Silivrispor-Kastamonuspor 1966 (Silivri) 15.00 Kırklarelispor-1954 Kelkit Belediyespor (Kırklareli Atatürk) 15.00 Ergene Velimeşespor-Eyüpspor (Ergene Velimeşe) 15.00 Pendikspor-Turgutluspor (Pendik) 15.00 Ekol Göz Menemenspor-Kırşehir Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı) 15.00 Manisa Futbol Kulübü-Elazığ Belediyespor (Mümin Özkasap) 16.00 İstanbulspor-Pazarspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 16.30 Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük (Kahramanmaraş 12 Şubat) 18.30 Diyarbekirspor-Eskişehirspor (Diyarbakır) 19.00 Tarus İdmanyurdu-Darıca Gençlerbirliği (Tarsus İlçe) 19.00 Kardemir Karabükspor-Gümüşhanespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 19.00 Afjet Afyonspor-Bayrampaşa (Zafer) 20.30 Göztepe-Yozgatspor 1959 (İzmir Atatürk) 26 Eylül Perşembe 13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gazişehir Gaziantep (Kırıkkale Başpınar) 14.30 Hatayspor-Siirt İl Özel İdare (Osmaniye 7 Ocak) 16.30 Gençlerbirliği-Osmaniyespor (Eryaman) 18.30 Akhisarspor-Bayburt Özel İdare (Spor Toto Akhisar) 20.30 Sakaryaspor-1074 Çankırıspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.