Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

Türkiye'nin '2' numaralı futbol organizasyonu Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu.

Kura, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

23-24-25 Aralık tarihlerindeki ilk haftada Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi oynanacak.

A GRUBU

Galatasaray

Başakşehir

Trabzonspor

Alanyaspor

Fatih Karagümrük

İstanbulspor

Boluspor

Fethiyespor

 

 

B GRUBU

Samsunspor

Eyüpspor

Konyaspor

Antalyaspor

Gençlerbirliği

Bodrum FK

Iğdır FK

Aliağa

 

 

C GRUBU

Fenerbahçe

Beşiktaş

Çaykur Rizespor

Gaziantep FK

Kocaelispor

Erzurumspor FK

Ankara Keçiörengücü

Beyoğlu Yeni Çarşı

 

 

1. MAÇLAR (23-24-25 ARALIK)

2. MAÇLAR (13-14-15 OCAK)

3. MAÇLAR (2-3-4 ŞUBAT)

4. MAÇLAR (2-3-4 MART)

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor, doğrudan grup aşamasında yer almaya hak kazanmıştı.

Önceden belirlenen 5 takım dışında kalan 19 takım, 4 eleme turundan sağ çıkan ekiplerden oluşuyor.

Diğer taraftan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, önceki gün grup kura çekimine katılmayacaklarını belirtti.

Kavukcu, "Ben bundan 2 hafta önce 'Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanına güveniyoruz.' dedim ancak özellikle son 2 haftada yaptıklarıyla sağ olsunlar hepimize gerçek yüzlerini gösterdiler. Futbolda adalet terazisini tutanlara güvenelim demiştik ama gördük ki onlar bu güveni hak etmiyorlarmış. Bugün bir milattır." ifadelerini kullandı.

 

TORBALAR

1. TORBA

-Galatasaray
-Fenerbahçe
-Samsunspor
-Beşiktaş
-Başakşehir
-Eyüpspor

2. TORBA

-Trabzonspor
-Rizespor
-Konyaspor
-Alanyaspor
-Gaziantep FK
-Antalyaspor

 

3. TORBA

-Kocaelispor
-Gençlerbirliği
-Karagümrük
-Bodrumspor
-İstanbulspor
-Erzurumspor

4. TORBA

-Boluspor
-Iğdır FK
-Keçiörengücü
-Beyoğlu Yeniçarşı FK
-Fethiyespor
-Aliağa FK

Statü bilgisi: Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar aşağıda belirtilmiş fikstüre göre kendi torbası ve diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.

Grup statüsü: Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.

