Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu
Türkiye'nin '2' numaralı futbol organizasyonu Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu.
Kura, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.
23-24-25 Aralık tarihlerindeki ilk haftada Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi oynanacak.
A GRUBU
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B GRUBU
Samsunspor
Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa
C GRUBU
Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor FK
Ankara Keçiörengücü
Beyoğlu Yeni Çarşı
1. MAÇLAR (23-24-25 ARALIK)
2. MAÇLAR (13-14-15 OCAK)
3. MAÇLAR (2-3-4 ŞUBAT)
4. MAÇLAR (2-3-4 MART)
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor, doğrudan grup aşamasında yer almaya hak kazanmıştı.
Önceden belirlenen 5 takım dışında kalan 19 takım, 4 eleme turundan sağ çıkan ekiplerden oluşuyor.
Diğer taraftan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, önceki gün grup kura çekimine katılmayacaklarını belirtti.
Kavukcu, "Ben bundan 2 hafta önce 'Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanına güveniyoruz.' dedim ancak özellikle son 2 haftada yaptıklarıyla sağ olsunlar hepimize gerçek yüzlerini gösterdiler. Futbolda adalet terazisini tutanlara güvenelim demiştik ama gördük ki onlar bu güveni hak etmiyorlarmış. Bugün bir milattır." ifadelerini kullandı.
TORBALAR
1. TORBA
-Galatasaray
-Fenerbahçe
-Samsunspor
-Beşiktaş
-Başakşehir
-Eyüpspor
2. TORBA
-Trabzonspor
-Rizespor
-Konyaspor
-Alanyaspor
-Gaziantep FK
-Antalyaspor
3. TORBA
-Kocaelispor
-Gençlerbirliği
-Karagümrük
-Bodrumspor
-İstanbulspor
-Erzurumspor
4. TORBA
-Boluspor
-Iğdır FK
-Keçiörengücü
-Beyoğlu Yeniçarşı FK
-Fethiyespor
-Aliağa FK
Statü bilgisi: Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar aşağıda belirtilmiş fikstüre göre kendi torbası ve diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.
Grup statüsü: Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.
