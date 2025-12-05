Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

Kura, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

23-24-25 Aralık tarihlerindeki ilk haftada Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi oynanacak.

A GRUBU

Galatasaray

Başakşehir

Trabzonspor

Alanyaspor

Fatih Karagümrük

İstanbulspor

Boluspor

Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor

Eyüpspor

Konyaspor

Antalyaspor

Gençlerbirliği

Bodrum FK

Iğdır FK

Aliağa

C GRUBU

Fenerbahçe

Beşiktaş

Çaykur Rizespor

Gaziantep FK

Kocaelispor

Erzurumspor FK

Ankara Keçiörengücü

Beyoğlu Yeni Çarşı

1. MAÇLAR (23-24-25 ARALIK)

2. MAÇLAR (13-14-15 OCAK)

3. MAÇLAR (2-3-4 ŞUBAT)

4. MAÇLAR (2-3-4 MART)

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor, doğrudan grup aşamasında yer almaya hak kazanmıştı.

Önceden belirlenen 5 takım dışında kalan 19 takım, 4 eleme turundan sağ çıkan ekiplerden oluşuyor.

Diğer taraftan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, önceki gün grup kura çekimine katılmayacaklarını belirtti.

Kavukcu, "Ben bundan 2 hafta önce 'Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanına güveniyoruz.' dedim ancak özellikle son 2 haftada yaptıklarıyla sağ olsunlar hepimize gerçek yüzlerini gösterdiler. Futbolda adalet terazisini tutanlara güvenelim demiştik ama gördük ki onlar bu güveni hak etmiyorlarmış. Bugün bir milattır." ifadelerini kullandı.

TORBALAR

1. TORBA

-Galatasaray

-Fenerbahçe

-Samsunspor

-Beşiktaş

-Başakşehir

-Eyüpspor

2. TORBA

-Trabzonspor

-Rizespor

-Konyaspor

-Alanyaspor

-Gaziantep FK

-Antalyaspor

3. TORBA

-Kocaelispor

-Gençlerbirliği

-Karagümrük

-Bodrumspor

-İstanbulspor

-Erzurumspor

4. TORBA

-Boluspor

-Iğdır FK

-Keçiörengücü

-Beyoğlu Yeniçarşı FK

-Fethiyespor

-Aliağa FK

Statü bilgisi: Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar aşağıda belirtilmiş fikstüre göre kendi torbası ve diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.

Grup statüsü: Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.