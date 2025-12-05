Önce Müslümanların hakları sonra papaz okulu

Sebahattin Ayan İstanbul

FFatih Kaymakamlığına bağlı Fener Rum Kilisesinin başpiskoposu Bartholomeos’un ‘ekümeniklik’ temasları gündemdeki yerini korurken ABD’nin küstah Büyükelçisi Tom Barrack, “Hedefimiz, Eylül 2026’da Heybeliada Ruhban Okulu’nu yeniden açmak. Bu konu hem Trump hem de Erdoğan için son derece önemli” ifadelerini kullandı.

BİR MEZARLIĞIMIZ BİLE YOK

Bu sözler, akıllara Yunanistan’daki Türk azınlığın kadim sorunlarını getirdi. Gasp edilen haklarının iadesi, Batı Trakya’daki seçilmiş müftülerin tanınması, Atina’da Müslüman mezarlığı, derneklerin adlarında “Türk” ifadesini kullanma ve yıllardır süregelen eğitim sorunlarının çözülmesi hatırlatıldı. Konuyla ilgili gazetemize konuşan Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı bakın neler söylüyor: “Yunanistan’ın Batı Trakya’da yüz binlerce Müslüman Türk yaşamasına rağmen, bu bölgedeki dini eğitim ihtiyacını karşılayacak kurumlardan özellikle İmam Hatip liseleri ve bir İlahiyat Fakültesi açılmasına izin vermediği biliniyor. Oysa 2 bini bile bulmayan Ortodoks nüfusun bulunduğu Türkiye’de Ruhban Okulu’nun açılması için baskı yapılması ciddi bir mütekabiliyet sorununa işaret ediyor.

RUHBAN OKULU KİMİN İÇİN?

Ruhban okulunun açılmasının Türkiye açısından dini bir ihtiyaç olmadığı açıktır. Eğer gerçekten bir okul açılacaksa Yunanistan’da açılmalıdır. Bu ısrar dini değil, siyasidir. Cemaati olmayan bir ülkede ruhban okulu açılmasının mantığı nedir? Ruhban okulundan yetişen isimlere baktığımızda, Makarios gibi Kıbrıs’ta Türk ve Müslümanlara soykırım uygulayan kişiler çıkmıştır. ‘Türkler adadan defolsun’ diyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başpiskoposu da bu okuldan yetişmiştir. II. Mahmut’un patrikhane kapısında astırdığı hain Patrik Gregoryius yine bu okuldan yetişmiştir. Amerika’da Trump’a ‘Git Konstantinapol’ü al gel’ diye telkinde bulunan sözde metropolit de aynı okuldan çıkmıştır. Sen kimsin de Türkiye’nin iç işlerine dair hedef belirliyorsun? Çünkü Yunanistan Fener Rum Kilisesi’ni Vatikanvari, özerk ve devletimsi bir yapıya dönüştürmek istemektedir. AB büyükelçisi de işe dahil olmaktadır. Bu, egemen bir devlet açısından kabul edilebilir değildir.”

TÜRK AZINLIĞIN HAKLARINI VERİN

Gazeteci yazar Ayhan Demir de, şöyle konuştu: “Yunanistan’ın uluslararası anlaşmalara taraf olmasına rağmen, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın sosyal, kültürel ve politik yaşamında hiçbir olumlu değişim olmamıştır. Atina, Avrupa’nın minaresiz tek başkenti. Buna rağmen Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması bekleniyor. Mütekabiliyet gereği, Batı Trakya’da ilk ve orta dereceli azınlık okullarının artırılması, eğitim şartlarının iyileştirilmesi, İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi açılması, seçilmiş müftülerin resmî olarak tanınması ve Atina’da minareli camilerin ibadete açılması gerekir. Türkiye, Heybeliada Ruhban Okulu konusunda adım atarken, Yunanistan’daki Müslüman Türk Azınlığın kimlik, eğitim ve din özgürlüğü alanlarındaki sorunlarının da aynı ciddiyetle ele alınmasını beklemektedir. Bu beklenti en doğal hakkımızdır.”

Yeniakit