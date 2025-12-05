Kemalist isim sakal ve sarığı canavar olarak göstermişti! Akıncı Güç'ten eylem çağrısı!

Daha önce satışa sunduğu ürünlerde İslamî figürleri hedef almasıyla gündem olan Murat Kaftar isimli şahıs, bu kez Kültür Bakanlığına bağlı bir platformda Müslümanları tehdit eden bir figür sergiledi. Kemalist hukuk sisteminin İslam düşmanlarını kollamasından cesaret alanlar bakanlık bünyesinde bile İslamî değerleri tahkir etmekte. Akıncı Güç gençlik teşkilatı, Müslümanları hedef alan saldırıya karşı Müslüman Anadolu'ya Cuma namazı sonrası Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde toplanma çağrısı yaptı.

Sosyal medyada Müslümanları ve İslam'ı hedef alan satış ürünleriyle gündeme gelen Murat Kaftar, bu kez Kültür Bakanlığı bünyesindeki Kaftar, İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen sanat fuarında sergilediği figüründe sarıklı ve sakallı kişileri canavar olarak tasvir etti.

Müslümanların asılmasını tasvir etmişti

Geçtiğimiz ay "Katfar" mahlasıyla, Şeyh Said ve sarıklı figürlerin asıldığı biblolar üreten şahıs, gelen tepkiler ve şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla ürünün satışını durdurmak zorunda kalarak, sorgu için gözaltına alınmıştı.

Sorgusunun ardından serbest bırakılan ve biblonun satışına özel hesaplarından devam eden şahıs, Kemalist hukuk sisteminin İslam düşmanlarına hiçbir müeyyide uygulamamasından cesaretle azgınlığına devam etti.

Bakanlık bünyesinde Müslümanlara tehdit

Kültür Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde aynı şahsa ait İslami değerleri hedef alan bir başka figür dev boyutlarda sergiye sunuldu.

Müslümanların hassasiyetlerini defalarca hedef alan şahıs, bu defa bakanlık bünyesindeki bir platformda benzer saldırılarını sürdürdü.

Müslümanların değerini apaçık tahkir ederek hedef gösteren bu rezil figürlerin bakanlığın bünyesinde sanat diye sunulmasına yer vermesi, Müslümanlara karşı düpedüz parya muamelesidir. Bakanlığın böyle bir rezaletin boy göstermesine alan açması, sanat adı altında Müslümanlara yer göstermenin mesajını mı vermektir?

Sarıklı ve sakallı kişilerin canavarca tasvir edildiği heykelde, inkılap yazan bir kılıcın bu tasvirleri kestiği gösterilen bu figürde Kongre Merkezi'ni ziyaret eden bazı şahıslar da, bu menfur saldırıya katılarak ellerinde kılıçla poz verdi.

İslam düşmanlarını kollayan bu rezil sistem ne zaman değiştirilecek?

Laik-kemalist hukuk sisteminin İslam düşmanlarını korumasından güç bulan azgın kemalistler, her türlü provokasyona imza atıyor, bakanlık bünyesinde bile Müslümanları düpedüz tehdit edip İslam'i değerleri tahkir etme cesareti buluyor.

Allah düşmanlarını her şekilde kollayan, cesaret aşılayıp vatanın aslî unsuru Müslümanları kendi toprağında apaçık tehdit eden bu rezalet sistem ne zaman değiştirilecek?

Akıncı Güç eylem çağrısı yaptı

Büyük Doğu Akıncıları Derneği'nin gençlik teşkilatı Akıncı Güç, sergideki figürle Müslüman kimliğin hedef alınmasına karşı mukaddesatı koruma adına eylem çağrısı yaptı. Açıklamada “Mukaddesat için can vermeyi cana minnet bilen ecdadın ruhuyla Müslüman kimliğine sahip çıkıyoruz” diyerek tüm Müslüman Anadolu halkı, Cuma namazının ardından saat 14.00’te, İstanbul Şişli’deki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı önünde toplanmaya davet edildi.

BARAN HABER