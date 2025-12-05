Filistinli yönetmen "Palestine 36" filmini anlattı: Yüzlerce kırılmış kalple çekildi

"Palestine 36", "Düğün Davetiyesi" ve "Seni Gördüğümde" adlı filmlere imza atan Filistinli yönetmen ve senarist Annemarie Jacir, "Çalışmaya devam edebilme ayrıcalığımız var. Bunu onlara borçluyuz çünkü hayatlarına devam ediyorlar. Umutlu olmaya, bir şeyler yapmaya ve yaşama haklarını savunmaya devam ediyorlar. Bu yüzden şikâyet etmeye hakkımız yok çünkü aslında ayrıcalıklı konumdayız." dedi.

Son olarak Doha Film Enstitüsü (DFI) tarafından düzenlenen Doha Film Festivali'ne (DFF) katılan Jacir, Gazze'de yaşananlara ve filmlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Jacir, Gazze ve Filistin'den gelen şiddete sosyal medya aracılığıyla sürekli ve sıklıkla ayrıntılı şekilde maruz kalmanın şefkat yorgunluğuna ve duyarsızlaşmaya yol açtığına işaret ederek, hikâye anlatımının deneyimleri insanileştirip daha derin bakış açısı sunabileceğini dile getirdi.

Seyircilerin çok fazla şiddet olduğunda duruma karşı kendilerini kapattığını kaydeden Jacir, duygusal şiddet hissi veya şiddet imasının yapımlarda daha güçlü olduğunu söyledi.

"KİM OLDUĞUMUZU GÖRMÜYORLAR"

Annemarie Jacir, Filistinli olarak şiddeti her şekilde deneyimlediklerinin altını çizerek, "Sabah yataktan kalkmak istemediğim günler oldu. Bir şekilde Gazze'de olmadığımızı düşünüyoruz. Çalışmaya devam edebilme ayrıcalığımız var. Bunu onlara borçluyuz çünkü onlar hayatlarına devam ediyor. Umutlu olmaya, bir şeyler yapmaya ve yaşama haklarını savunmaya devam ediyorlar. Bu yüzden şikayet etmeye hakkımız yok çünkü aslında ayrıcalıklı konumdayız." diye konuştu.

Sosyal medyada insanların şiddete alıştığına değinen Jacir, şöyle devam etti:

"Filistin hakkında başka hiçbir şey görmüyorlar. Tüm bu güzelliği, kim olduğumuzu görmüyorlar. Sahte isimli gazeteciler de var. Bizim bölgemizde 20'li, 30'lu yaşlarda birçok kadın sahte isimlerle bulunuyordu ya kendilerini korumak zorunda olduklarından ya da ciddiye alınmak istedikleri için. Tüm bu hikâyeler tabii ki hala bugünün hikayeleri. Aynı zamanda sosyal medyada bu soykırımı canlı olarak yayınlayanlar da oldu. Ancak daha önce kimse bu görüntüleri görmedi. Görüntülerin engellendiğini de biliyorum. Avrupa ülkelerindeki arkadaşlarım, aslında bu görüntülerin hiçbirini görmediğini söylediler çünkü elbette gölge yasağı var. Bu görüntülerin yayılmasını önlemek için gerçek bir savaş var."

Jacir, her şeyin bir dakika içinde Filistinlilerin ellerinden alındığının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunu büyükbabalarımız, ebeveynlerimiz yaşadı. Biz yaşıyoruz, çocuğum yaşıyor. Bu, bizim gerçekliğimizin bir parçası. Dünyada böyle tek yer biz değiliz. Böyle birçok başka yer var. Filistinli bir yazar 1980'lerde şöyle yazmıştı: 'Etrafımızda ölüm var, biliyorsunuz.' Sahnede de aynısını söylemiştim. 'Etrafımızda ölüm var ama ben hareket ederek ölmeyi tercih ederim.' Bunu gerçekten çok düşünüyorum. Evet, mesele bu. Hareket etmeye devam etmeliyiz ve başka seçeneğimiz yok. Filmi (Palestine 36) çekerken çok depresyondaydık, yıkılmıştık ve kalbimiz kırıktı. Bu film yüzlerce kırılmış kalple çekildi. Arjantin'den bir görüntü yönetmeni geldi ve 'Anlamıyorum. Siz gülümsüyor ve şaka yapıyorsunuz. Siz birbirinize karşı çok sevgi dolusunuz ve sürekli gülüyorsunuz.' dedi. Çünkü hayatta kalmanın özü işte bu, birçok topluluk gibi."

ANNEMARİE JACİR KİMDİR?

Jacir, 2023'e kadar 16'nın üzerinde film yazıp, yönetip yapımcılığını üstlendi. Yönetmen Jacir'in 3 uzun metrajlı filmi de Yabancı Dilde Film Oscar'ı için Filistin'den aday gösterildi.

Cannes (2018), Berlinale (2020) ve Sundance (2023) dahil olmak üzere çok sayıda festivalde jüri üyeliği yapan Jacir, Amerika Yönetmenler Birliği, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (the Academy of Motion Picture Arts and Sciences), Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ve Asya Pasifik Sinema Akademisi üyesi.

Annemarie Jacir, 2003'te Cannes'da Cinefondation himayesinde gösterime giren "Twenty Impossibles" adlı kısa filminin ardından ilk uzun metrajlı filmi "Bu Denizin Tuzu"na imza attı. Filmin ilk gösterimi 2008'de yarışmanın Belirli Bir Bakış bölümünde yapıldı.

Verdiği eğitimlerle de bölgede bağımsız sinemayı aktif olarak destekleyen Jacir, Filistin ve Ürdün'de ofisleri bulunan bir yapım şirketi kurucusu, ayrıca diğer film yapımcılarıyla düzenli olarak işbirliği yapıyor. Senaryo yazarlığı dersleri de veren Filistinli yönetmen, serbest editör ve danışman olarak da çalışıyor.

Jacir, araştırma ve yazım sürecinin uzun yıllara dayanan, 1936'da İngiliz hakimiyeti altındaki Filistin'i konu alan "Palestine 36" filminin yönetmenliğini üstlendi. Film, dönemin siyasi atmosferini ve İngiliz manda yönetiminin İsrail'in kurulmasına giden yoldaki rolünü mercek altına alıyor.