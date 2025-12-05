Zuckerberg geri adım atıyor: Metaverse rüyası bütçe kesintilerine takıldı

Meta Platforms Inc.’in Mark Zuckerberg’in, bir zamanlar şirketin geleceği ve Facebook Inc. adını değiştirme nedeni olarak tanımladığı metaverse’i inşa etmek için ayrılan kaynakları önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

Yöneticiler gelecek yıl metaverse grubu için %30’a varan potansiyel bütçe kesintileri değerlendiriyor. Bu kesintiler, sanal dünyalar ürünü Meta Horizon Worlds ve Quest sanal gerçeklik birimini de içeriyor. Kaynaklar, kesin kararın henüz alınmadığını, ancak gerçekleşmesi halinde bu kadar yüksek kesintilerin büyük olasılıkla ocak ayı başlarında işten çıkarmaları da içerebileceğini söyledi.

Meta, metaverse için kaynakların azaltıldığını doğruladı ve tasarrufların Meta’nın Reality Labs bölümündeki yapay zeka gözlükleri ve diğer giyilebilir cihazlar dahil diğer fütüristik projelere aktarılmasının beklendiğini söyledi. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, “Reality Labs portföyümüzün genelinde, Metaverse’den yapay zeka gözlükleri ve giyilebilir cihazlara yatırımlarımızın bir kısmını kaydırıyoruz. Bundan daha geniş kapsamlı bir değişiklik planlamıyoruz” dedi.

Meta’nın metaverse vizyonu, Zuckerberg’in insanların bir gün sanal dünyalarda çalışıp oynayacaklarına dair hala sahip olduğu inancına rağmen, henüz hayata geçmedi. Bazı analistler ve yatırımcılar, Zuckerberg’in karşılığında fazla gelir sağlamadan kaynakları tüketmeye devam eden Reality Labs ürünlerinden kurtulmasını uzun süredir savunuyor. Nisan ayında, araştırma ve danışmanlık şirketi Forrester’ın başkan yardımcısı Mike Proulx, Meta’nın yıl sonuna kadar “Horizon Worlds gibi metaverse projelerini kapatacağını” öngördü.