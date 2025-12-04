  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Adliyede akılalmaz hırsızlık! Emanet kasalarından külçe külçe altın ve gümüş uçtu

Tom Barrack'tan yeni çıkış: 1919’dan beri engelleniyoruz!

Binlerce kişi paketlendi! 339 suç örgütüne demir yumruk

“Kalorifer peteği, maket, vileda sapı” diyen kafalar sus pus! Rekor ihracat 7,4 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan engelli vatandaşlara mesaj: Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte Engelsiz Türkiye Yüzyılı yapacağız

Bakanlık son noktayı koydu: Paşalimanı Deniz Üssü iddialarına yalanlama

Birkaç taktik versene şunlara Özgür Demirtaş! Alman şirketlerinde ekonomi endişesi

Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyonda dinleme faslı bitti, yeni aşama başlıyor

Bakan Memişoğlu: 160 ülkeden gelerek sağlık hizmeti alıyorlar Dünya Türkiye’ye geliyor

Uğur Dündar tükürdüğünü yaladı: Saydırdığı Halk TV’ye kapağı attı
Gündem İzmir’de siyaset alev aldı tartışma büyüyor! AK Partili Çankırı’dan Cemil Tugay’a sert sözler
Gündem

İzmir’de siyaset alev aldı tartışma büyüyor! AK Partili Çankırı’dan Cemil Tugay’a sert sözler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İzmir’de siyaset alev aldı tartışma büyüyor! AK Partili Çankırı’dan Cemil Tugay’a sert sözler

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yönelik eleştirilerini Meclis’te düzenlediği basın toplantısıyla dile getirdi. Çankırı, 2018’den bu yana İzmir’i karış karış gezdiğini, vatandaşların dertlerini sahada dinlediğini vurgulayarak belediye yönetiminin sorunlara çözüm üretmekte yetersiz kaldığını ifade etti.

Şehirdeki ortak sorunları ulaşımdaki plansızlık, altyapının ihmal edilmesi, çöp ve su yönetimindeki krizler olarak sıralayan Çankırı, şunları söyledi:

"Bunlar tesadüf değil, bu aksaklıklar da kendiliğinden oluşmadı. Görmezden gelindikçe büyüdü, kar topu gibi kocaman hale geldi. Ötelendikçe de çok büyük krizlere çevrildi. Bu karşımızdaki teknik arızalardan ziyade yönetim eksikliğinin de sistematik hale gelmesinden kaynaklandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ne yazık ki göreve geldiği günden bu yana her sorun karşısında merkezi hükümeti suçluyor. Körfez koksa 'yetki bizde değil', su kesilse 'DSİ sorumlu', çöp dağları büyüse 'bakanlık yer göstermedi', kent içi trafik kitlense 'Ulaştırma Bakanlığı yapmadı.' Peki 30 tane diğer büyükşehir belediye başkanı ne yapıyor? Bütün yaz Türkiye İzmir'i konuştu. İzmir'in çöp, su, körfez problemini konuştu. İzmir'de kent yaşamına doğrudan etkileyen tüm temel hizmetler açık ve tartışmasız bir şekilde bizzat İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi görev alanıdır. Körfezin temizliğinden siz sorumlusunuz, bertaraf tesislerini kurmak sizin sorumluluğunuz, atığı toplamak, suyu yönetmek, çevreyi korumak sizin göreviniz."

Çankırı, Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda, "belediye başkanının görevlerini" içeren maddelerin yazılı olduğu tabloları Tugay'ın ofisine kargo ile göndereceğini belirterek, "Bu bir ofis hediyesi değil aslında bu görevin adresini gösteren çok büyük bir somut hatırlatmadır." diye konuştu.

Adaları betona boğan CHP’li Başkan’a Sayıştay tebriği
Adaları betona boğan CHP’li Başkan’a Sayıştay tebriği

Gündem

Adaları betona boğan CHP’li Başkan’a Sayıştay tebriği

CHP, ülkede barıştan rahatsız
CHP, ülkede barıştan rahatsız

Gündem

CHP, ülkede barıştan rahatsız

Polisin üzerine aracı süren CHP'li vekilin şoförü cezasını buldu
Polisin üzerine aracı süren CHP'li vekilin şoförü cezasını buldu

Gündem

Polisin üzerine aracı süren CHP'li vekilin şoförü cezasını buldu

Altan Tan ittifakın iç yüzünü anlattı! CHP’nin korkusu ve çözüm masasının gizli dengeleri ortaya saçıldı
Altan Tan ittifakın iç yüzünü anlattı! CHP’nin korkusu ve çözüm masasının gizli dengeleri ortaya saçıldı

Gündem

Altan Tan ittifakın iç yüzünü anlattı! CHP’nin korkusu ve çözüm masasının gizli dengeleri ortaya saçıldı

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23