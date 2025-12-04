İzmir’de siyaset alev aldı tartışma büyüyor! AK Partili Çankırı’dan Cemil Tugay’a sert sözler

Şehirdeki ortak sorunları ulaşımdaki plansızlık, altyapının ihmal edilmesi, çöp ve su yönetimindeki krizler olarak sıralayan Çankırı, şunları söyledi:

"Bunlar tesadüf değil, bu aksaklıklar da kendiliğinden oluşmadı. Görmezden gelindikçe büyüdü, kar topu gibi kocaman hale geldi. Ötelendikçe de çok büyük krizlere çevrildi. Bu karşımızdaki teknik arızalardan ziyade yönetim eksikliğinin de sistematik hale gelmesinden kaynaklandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ne yazık ki göreve geldiği günden bu yana her sorun karşısında merkezi hükümeti suçluyor. Körfez koksa 'yetki bizde değil', su kesilse 'DSİ sorumlu', çöp dağları büyüse 'bakanlık yer göstermedi', kent içi trafik kitlense 'Ulaştırma Bakanlığı yapmadı.' Peki 30 tane diğer büyükşehir belediye başkanı ne yapıyor? Bütün yaz Türkiye İzmir'i konuştu. İzmir'in çöp, su, körfez problemini konuştu. İzmir'de kent yaşamına doğrudan etkileyen tüm temel hizmetler açık ve tartışmasız bir şekilde bizzat İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi görev alanıdır. Körfezin temizliğinden siz sorumlusunuz, bertaraf tesislerini kurmak sizin sorumluluğunuz, atığı toplamak, suyu yönetmek, çevreyi korumak sizin göreviniz."

Çankırı, Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda, "belediye başkanının görevlerini" içeren maddelerin yazılı olduğu tabloları Tugay'ın ofisine kargo ile göndereceğini belirterek, "Bu bir ofis hediyesi değil aslında bu görevin adresini gösteren çok büyük bir somut hatırlatmadır." diye konuştu.