Anca beraber kanca beraber! İkiz doktorların şaşırtan hikayesi

İKİZ OLDUĞUMUZU ÖĞRENİNCE ÇOK ŞAŞIRIYORLAR: Asistan doktor Furkan Çolak, küçüklükten beri insanların kendilerini ayırt etmekte zorlandığını, isimlerini söylerken bile tereddüt ettiklerini, bu durumun hoşlarına gittiğini, güzel anılar biriktirmelerine ve insanlarla daha samimi diyaloglar kurmalarına vesile olduğunu söyledi. Aynı klinikte çalıştıklarını ancak farklı servislerde görevlendirildiklerini, hastaların da zaman zaman kendilerini karıştırdığını anlatan Çolak, "Hastanede beklerken yorgunluktan çift gördüklerini zannedenler oluyor. İkiz olduğumuzu öğrenince çok şaşırıyorlar, hayretle bizi inceliyorlar." şeklinde konuştu. Furkan Çolak, ikiziyle aynı hastanede görev yapmaktan mutluluk duyduğunu aktararak, "Kendimizi daha güvende hissediyoruz. Birbirimize yardımcı olma fırsatı buluyoruz. Bu da bizi hem duygusal hem mesleki açıdan mutlu ediyor." dedi. İkiz olmanın tarifinin zor olduğunu ifade eden Çolak, şunları kaydetti: "Değişik ve güzel durumların ortaya çıkmasına vesile oluyor. Çalışma ortamında da bizi motive eden özel bir bağımız var. İş dönüşü birbirimize öğrendiklerimizi anlatıyoruz. Yaşadığımız etkileyici olayları paylaşarak eğitimimize katkıda bulunuyoruz. Çalışırken bazı ilginç durumlarla karşılaşabiliyoruz. Acilde kardeşimin baktığı bir hastanın sonucuna ben baktığımda hasta bunu fark etmiyor. Ben de bozuntuya vermiyorum. Onlar için tuhaf bir durum oluyor." Çolak, Tıpta Uzmanlık Sınavı sonrası tercih döneminde birlikte araştırma yaptıkları sırada İstanbul'daki hastaneleri incelerken hem eğitim kliniği hem hasta çeşitliliği açısından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin ön plana çıktığını, eğitimlerine katkı sağlayacağını düşündükleri için burayı seçtiklerini söyledi.