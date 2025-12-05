Bu köy yerinde durmadan yürüyor

Denizli’de yaşanan ilginç bir tabela karmaşası sosyal medyada viral oldu. Buldan’a bağlı Türlübey Mahallesi’ne ulaşmak isteyenler, yaklaştıkça uzaklaşan bir mesafeyle karşılaşıyor. Denizli–Manisa karayolundaki ilk tabelada köyün uzaklığı 7 kilometre olarak gösterilirken sürücüler o yönde ilerlediğinde ikinci tabelada bu mesafenin kısalması gerekirken 8 kilometreye çıktığını görüyor.

Aradaki fark sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar “Bu köy yürüyüp gidiyor mu?” “Bu işte bir terslik var!”, “Bu kez ne Rize ne Trabzon… Denizli de yarışa girdi”, “Köy mü uzaklaşıyor yoksa tabela mı şaşırdı?” gibi yorumlarla durumu tiye aldı.

İki tabela arasındaki fark nedeniyle yolcuların “Hangisine inanacağız?” sorusu gündeme gelirken, vatandaşlar karışıklığın giderilmesini istedi.