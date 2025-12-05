  • İSTANBUL
Gündem CHP’nin sadece 6 yılda açık hava çöplüğüne çevirdiği İzmitliler isyan etti: Bizi bu pislikten kurtarın!
Gündem

CHP’nin sadece 6 yılda açık hava çöplüğüne çevirdiği İzmitliler isyan etti: Bizi bu pislikten kurtarın!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
CHP’nin sadece 6 yılda açık hava çöplüğüne çevirdiği İzmitliler isyan etti: Bizi bu pislikten kurtarın!

2019 yılında AK Parti’den CHP’ye geçen Kocaeli'nin İzmit ilçesi sadece 6 yıl içinde devasa bir açık hava çöplüğüne döndü. Boş arazilere ve yol kenarlarına buzdolabından güveçe kadar envai çeşit atığın bulunduğu bölge adeta açık hava çöplüğünü andırırken yaşadıklarından gına gelen vatandaş umutsuzca haykırdı: Bizi bu pislikten kurtarın...

İzmit’te kent merkezine yakın bir noktada yer alan Sanayi Mahallesi, hurdalar, buzdolabı parçaları ve kullanılmayan ev eşyaları gibi farklı türdeki atıklarla devasa bir açık hava çöplüğünü andırıyor. Çevreyi kirleten ve halk sağlığını tehdit eden bu görüntünün, özellikle hurdacılar tarafından yapılan dökümlerden kaynaklandığı iddia edilirken uzun süredir müdahale edilmeyen bu durum, mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, kirliliğin daha fazla büyümeden çözülmesini ve yetkililerin harekete geçmesini istiyor.

ATAN DA HAİN GÖZ YUMAN DA

vatandaşlardan Muzaffer Çoğadaroğlu, şehrin yöneticilerine bu durumu yakıştıramadığını dile getirerek şunları söyledi: "Ne zaman buradan geçsem bu pisliği görüyorum. Bizim şehrimiz mutlu şehir ama ben bu şehirde bunu yöneticilerimize yakıştıramıyorum. Bunun bir an önce temizlenmesini istiyorum. Bu pislikten kurtulmak istiyoruz."

"Buraya kim ne atıyorsa, bu durum sürekli devam ediyor. Gelsinler, temizlesinler. Buzdolabı parçaları var, bir çok çöp var. Bunu buraya atan da hain, buna göz yuman da hain. Gına geldi, bu pisliğin buradan kalkmasını istiyoruz. Bunlar bugün böyle duruyor olabilir ama tamamen kimyasal. Yarın bir gün yağmur yağdığında kanalizasyona, oradan da sulara karışacak. Biz yöneticilerimizin bizi bu pislikten kurtarmasını istiyoruz."

BELEDİYE ORTADA YOK

Muammer Eroğlu ise sorunun yıllardır devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Her seferinde bu pisliği görüyorum, yıllardır böyle. Çevremize, şehrimize yakışmayan bir görüntü. Boş bulundukça çöpleri buraya atıyorlar. Kötü bir görüntü. 4-5 aydır burayı böyle görüyorum. Geçen sene de vardı.

Belediyelerin bu işe duyarlı olması gerekiyor. Sonuçta burası belediyelerin sorumluluğunda olan bir yer. Buraya giren çıkan bellidir. İlla ki kamera görüntüsü vardır. Gereken cezalar kesilmeli. Daha sonra da gelip burada düzenli denetim yapılabilir."

1
Yorumlar

Yorumlar

Abdullah

Kocaeli Büyükşehir AKPye ait. Hiç çalışmıyor resimde görüldüğü gibi.

Abdullah

Kediniz ettiniz kendiniz buldunuz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
