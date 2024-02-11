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Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekiliyor
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekiliyor

Yeniakit Publisher
2024-02-11 13:30:00 -
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekiliyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, yarın çekilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı. Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

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