SON DAKİKA
Ekonomi
Yeniakit Publisher
Elektriği o saatlerde kullananlar dikkat: Meğer fatura daha fazla geliyormuş!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Elektriği o saatlerde kullananlar dikkat: Meğer fatura daha fazla geliyormuş!

Türkiye'de elektrik faturaları cep yakarken, uzmanlar o saatlerde kullanılan elektriğin maliyeti artırdığına dikkat çekti...

Foto - Elektriği o saatlerde kullananlar dikkat: Meğer fatura daha fazla geliyormuş!

Elektrik fiyatlarına yönelik yeni uygulamalar, tüketim saatlerinin fatura tutarları üzerindeki etkisini daha görünür hale getirdi. Enerji uzmanları, günün bazı zaman dilimlerinde artan talep nedeniyle birim maliyetlerin yükseldiğine dikkat çekiyor.

Foto - Elektriği o saatlerde kullananlar dikkat: Meğer fatura daha fazla geliyormuş!

Özellikle akşam saatlerinde yapılan yoğun kullanımın bütçeleri zorlayabileceğini vurguluyor. İşte en pahalı tüketim saatleri:

Foto - Elektriği o saatlerde kullananlar dikkat: Meğer fatura daha fazla geliyormuş!

EN PAHALI SAATLER Elektrik tüketimine ilişkin paylaşılan güncel veriler, akşam saatlerinde şebeke üzerindeki yükün en üst seviyeye çıktığını ortaya koyuyor.

Foto - Elektriği o saatlerde kullananlar dikkat: Meğer fatura daha fazla geliyormuş!

Özellikle 18.00–22.00 saatleri arasında konutlarda artan kullanım, enerji talebini zirveye taşıyor. İş çıkış saatleriyle birlikte aydınlatma sistemleri, ev aletleri ve elektronik cihazların aynı anda devreye girmesi, bu zaman dilimini en pahalı tüketim aralığı haline getiriyor.

Foto - Elektriği o saatlerde kullananlar dikkat: Meğer fatura daha fazla geliyormuş!

Uzmanlar, söz konusu saatlerde yüksek güç tüketen elektrikli ısıtıcı, fırın ve kurutma makinesi gibi cihazların kullanımının faturalarda ciddi artışlara yol açtığına dikkat çekti.

Foto - Elektriği o saatlerde kullananlar dikkat: Meğer fatura daha fazla geliyormuş!

Bu nedenle, enerji maliyetlerini düşürmek isteyen tüketicilere yoğun elektrik tüketimini günün daha sakin saatlerine kaydırmaları öneriliyor./ kaynak: ensonhaber

