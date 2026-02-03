  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
6 Şubat Elbistan depremine ait yeni görüntüler: 7,6’lık sarsıntı böyle yıktı! Asrın felaketinde kıyamet anı 'Fitne Yayan Sabah Kuşağı Programları Yasaklanmalı!' Türkiye yeni güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var Zekeriya Say’dan “örnek anne” değerlendirmesi: 'Hatadan dönmek için geç değil' Yerli Epstein olan İBB kreşlerinde, 6 yaşındaki çocuklar böyle cinsel tacize uğramış! İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme planı: 5 binden fazla yeni konut yapacaklar! 3 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 3 Şubat 1567: İbn Hacer el-Heytemî'nin vefatı (Şâfii Fakihi, Muhaddis, Edip) Epstein'de Mamdani yalanı: Fotoğraflar sahte çıktı! Gazze’de esir yakınlarından feryat: 'Zindanlardaki sistematik cinneti durdurun!'
Yaşam Kayseri bu duyarlı şoförü konuşuyor! İnsanlık ölmedi dedirten hareket: Fenalaşan yolcuyu saniyelerle hastaneye yetiştirdi
Yaşam

Kayseri bu duyarlı şoförü konuşuyor! İnsanlık ölmedi dedirten hareket: Fenalaşan yolcuyu saniyelerle hastaneye yetiştirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kayseri’de yaşanan bu olay, insanlığın ve görev bilincinin en güzel örneği olarak kayıtlara geçti. Erkilet hattında sefer yapan özel halk otobüsü şoförü Nazmi İnce, direksiyonu "hayat" için kırarak bir vatandaşın yaşama tutunmasını sağladı.

Kayseri'de özel halk otobüsünde yaşanan can pazarı, şoför Nazmi İnce'nin soğukkanlılığı ve duyarlılığı sayesinde mutlu sonla bitti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ait 38 AB 210 plakalı özel halk otobüsünde meydana geldi. Erkilet Cami Kebir-Ertuğrul Gazi seferini yapan otobüste 55-60 yaşlarında erkek bir yolcu fenalaştı. Diğer yolcular, durumu hemen otobüs şoförü Nazmi İnce'ye bildirdi. şoför İnce, vakit kaybetmeden güzergâhını değiştirerek aracı Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'ne yönlendirdi. Kısa sürede hastaneye ulaştırılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı. Şoförün bu hızlı, bilinçli ve insani müdahalesi vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; yaşanan olayın sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, duyarlı davranışından dolayı şoför Nazmi İnce'yi ve tüm toplu taşıma çalışanlarını tebrik etti.

Toplu taşımada devrim: Yapay zeka artık otobüslerin güzergâhını yolcuya göre belirliyor
Toplu taşımada devrim: Yapay zeka artık otobüslerin güzergâhını yolcuya göre belirliyor

Dünya

Toplu taşımada devrim: Yapay zeka artık otobüslerin güzergâhını yolcuya göre belirliyor

Kocaeli’nde feci otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var
Kocaeli’nde feci otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Yerel

Kocaeli’nde feci otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Sancaktepe'de korkutan kaza! İETT otobüsleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
Sancaktepe'de korkutan kaza! İETT otobüsleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Gündem

Sancaktepe'de korkutan kaza! İETT otobüsleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

1000 otobüs alacağım dedi sadece 8 adet aldı! Mansur’un ulaşım vaadi fos çıktı
1000 otobüs alacağım dedi sadece 8 adet aldı! Mansur’un ulaşım vaadi fos çıktı

Gündem

1000 otobüs alacağım dedi sadece 8 adet aldı! Mansur’un ulaşım vaadi fos çıktı

"Türkiye’yi CHP’li belediyeler gibi yöneteceğiz" diyorlardı… İstanbul’dan sonra Ankara’da da otobüsler yanmaya başladı!
“Türkiye’yi CHP’li belediyeler gibi yöneteceğiz” diyorlardı… İstanbul’dan sonra Ankara’da da otobüsler yanmaya başladı!

Gündem

“Türkiye’yi CHP’li belediyeler gibi yöneteceğiz” diyorlardı… İstanbul’dan sonra Ankara’da da otobüsler yanmaya başladı!

Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı! Maalesef acı haber geldi
Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı! Maalesef acı haber geldi

Gündem

Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı! Maalesef acı haber geldi

Konyaspor otobüsü İstanbul'da kaza yaptı
Konyaspor otobüsü İstanbul'da kaza yaptı

Spor

Konyaspor otobüsü İstanbul'da kaza yaptı

Yolcu epilepsi nöbeti geçirdi! Halk otobüsünde korku dolu anlar
Yolcu epilepsi nöbeti geçirdi! Halk otobüsünde korku dolu anlar

Yaşam

Yolcu epilepsi nöbeti geçirdi! Halk otobüsünde korku dolu anlar

Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 25 yaralı
Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 25 yaralı

Gündem

Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 25 yaralı

10 kişi vefat etmişti! Kazaya karışan firmanın başka otobüsü 'pes' dedirtti
10 kişi vefat etmişti! Kazaya karışan firmanın başka otobüsü 'pes' dedirtti

Gündem

10 kişi vefat etmişti! Kazaya karışan firmanın başka otobüsü 'pes' dedirtti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23