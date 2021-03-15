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Spor Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Spor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalde Beşiktaş-Medipol Başakşehir karşılaşmasında Fırat Aydınus, Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ise Mustafa Öğretmenoğlu görev alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 11:05:00 -
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre yarı finalde düdük çalacak hakemler şunlar:

16 Mart Salı:

20.45 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

17 Mart Çarşamba:

20.45 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

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