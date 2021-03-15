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Spor Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman saat kaçta?
Spor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman saat kaçta?

Türkiye kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakalarının oynanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman? Antalyaspor-Alanlaspor maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-15 12:24:00 -
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Peki, kupa maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman saat kaçta?

Türkiye Kupası yarı final maçları tek maç eleminasyon usulüne göre oynanacak. Yarı final maçlarını kazanan iki ekip finale adlarını yazdıracak.

16 Mart Salı

20.45 Beşiktaş-Medipol Başakşehir        Fırat Aydınus

17 Mart Çarşamba

20.45 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor       Mustafa Öğretmenoğlu

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