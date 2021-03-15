Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman saat kaçta?
Türkiye kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakalarının oynanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman? Antalyaspor-Alanlaspor maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Peki, kupa maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman saat kaçta?
Türkiye Kupası yarı final maçları tek maç eleminasyon usulüne göre oynanacak. Yarı final maçlarını kazanan iki ekip finale adlarını yazdıracak.
16 Mart Salı
20.45 Beşiktaş-Medipol Başakşehir Fırat Aydınus
17 Mart Çarşamba
20.45 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor Mustafa Öğretmenoğlu