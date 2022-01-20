Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu fikstür! Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?
Türkiye Kupası maçları ne zaman hangi gün? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi kısa süre önce gerçekleşti. Futbolseverlerin merakla beklediği maç takvimi ise belli oldu. Peki, Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak? Kupa eşleşmeleri
Türkiye Kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Futbolseverlerin merakla beklediği fikstür ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Peki, Türkiye Kupası maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu fikstür! Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu maçlarının programı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak turun programı şöyle:
8 Şubat Salı:
14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK
17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor
20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor
9 Şubat Çarşamba:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor
17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor
20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor
10 Şubat Perşembe:
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor
20.30 Beşiktaş-Göztepe