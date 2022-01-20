  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu fikstür! Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?
Spor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu fikstür! Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?

Türkiye Kupası maçları ne zaman hangi gün? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi kısa süre önce gerçekleşti. Futbolseverlerin merakla beklediği maç takvimi ise belli oldu. Peki, Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak? Kupa eşleşmeleri

Yeniakit Publisher
2022-01-20 15:36:00 -
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu fikstür! Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?

Türkiye Kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Futbolseverlerin merakla beklediği fikstür ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Peki, Türkiye Kupası maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu fikstür! Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu maçlarının programı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak turun programı şöyle:

8 Şubat Salı:

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor

9 Şubat Çarşamba:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor

17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor

20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor

10 Şubat Perşembe:

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor

20.30 Beşiktaş-Göztepe

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay