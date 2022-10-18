Ziraat Türkiye Kupası kimler tur atladı? Türkiye Kupası günün sonuçları:
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3.tur maçları devam ediyor. Futbolseverler ise alınan sonuçlar ve tur atlayan takımları araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası'nda hangi takımlar tur atladı?
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor. Futbolseverler ise hangi takımların tur atladığını araştırıyor.
Ziraat Türkiye Kupası kimler tur atladı? Türkiye Kupası günün sonuçları:
Kasımpaşa-İçel İY: 2-1
Serik BLD-Batman Petrol: 2-1
Ankaraspor-Pazarspor:2-1
Altay-Efeler 09 Spor: 1-2
Manisa FK-Eynesil BLDS: 2-2
Ç.Rizespor-Boyabat 1868: 3-0
Kayserispor-Iğdır FK: 2-1
Adana Demir-Adıyaman FK: