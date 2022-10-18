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Spor Ziraat Türkiye Kupası kimler tur atladı? Türkiye Kupası günün sonuçları:
Spor

Ziraat Türkiye Kupası kimler tur atladı? Türkiye Kupası günün sonuçları:

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3.tur maçları devam ediyor. Futbolseverler ise alınan sonuçlar ve tur atlayan takımları araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası'nda hangi takımlar tur atladı?

Yeniakit Publisher
2022-10-18 20:49:00 -
Ziraat Türkiye Kupası kimler tur atladı? Türkiye Kupası günün sonuçları:

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor. Futbolseverler ise hangi takımların tur atladığını araştırıyor.

Ziraat Türkiye Kupası kimler tur atladı? Türkiye Kupası günün sonuçları:

Kasımpaşa-İçel İY:           2-1

Serik BLD-Batman Petrol:            2-1

Ankaraspor-Pazarspor:2-1

Altay-Efeler 09 Spor:     1-2

Manisa FK-Eynesil BLDS:              2-2

Ç.Rizespor-Boyabat 1868:           3-0

Kayserispor-Iğdır FK:     2-1

Adana Demir-Adıyaman FK:

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