Ziraat Türkiye kupası finali ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu. Bu sezon lig şampiyonluğu için de iddialı olan Trabzonspor, kupa finalinde genç hocası Erol Bulut ile büyük çıkış yapan Alanyaspor'u konuk edecek.

Corona virüsü sebebiyle Türkiye'de futbola yaklaşık iki ay ara verilmişti. Geçtiğimiz hafta sonu Süper Lig maçlarıyla başlayan futbol heyecanına, bu hafta içinde de kupa maçlarıyla devam edildi. TFF, sezon başında 21 Mayıs olarak açıklanan kupa finalini, 5 Mayıs'ta yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynatmayı planlıyordu. Ancak corona virüsü pandemi nedeniyle final oynanamamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, kupa finalinin tarihini ve yerini henüz açıklamadı.

Kupanın ikinci finalisti turuncu-yeşilliler, kupa finalinden önce bordo-mavililer ile Süper Lig'de 22 Haziran Pazartesi günü 28. hafta mücadelesinde Alanya'da karşı karşıya gelecek.