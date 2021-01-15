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Spor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman saat kaçta?
Spor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman saat kaçta?

Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? | Türkiye Kupası son 16 turu maçları tek maçlık eleminasyon sistemine göre oynandı ve bir üst tura yükselen takımlar belli oldu. Peki, Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? | Türkiye Kupası çeyrek final programı

Yeniakit Publisher
2021-01-15 11:41:00 -
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman saat kaçta?

Türkiye Kupası çeyrek final maç programı | Koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl Türkiye Kupası son 16 turu tek maçlık eleminasyon sistemine göre oynandı. Oynanan mücadelelerinin sonundan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor isimlerini çeyrek finale yazdırdı. Peki, çeyrek final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman saat kaçta?

Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 16 Ocak Cumartesi günü saat 14.30’da yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Tek maç eleme usulüne ve seribaşı sistemine göre oynanacak çeyrek finalde müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında yapılacak. Çeyrek final eşleşmelerinin ardından yarı final kura çekimi de gerçekleştirilecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final maçları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Seribaşı: Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir

Seribaşı olmayan: Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor

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