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Spor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları hangi kanalda?
Spor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları hangi kanalda?

Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? | Türkiye Kupası son 16 turu maçları tamamlandı. Kupada çeyrek final heyecanı yaşanacak. Eşleşmeler 16 Ocak Cumartesi günü belli olacak. Sporseverler Türkiye Kupası maçlarının ne zaman hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Türkiye Kupası çeyrek final maçları hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-01-15 11:47:00 -
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunu atlayan takımlar belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor isimlerini çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek final eşleşmeleri cumartesi günü çekilecek. Peki, Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları hangi kanalda?

Türkiye Kupası maçlarını yakından takip edenler çeyrek final eşleşmelerinin hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. Türkiye Kupası müsabakaları A Spor ve ATV ekranlarından yayınlanıyor. Çeyrek final maçları 9, 10 ve 11 Şubat’ta oynanacak. Maçların oynanacağı hafta söz konusu müsabakaların hangi kanalda yayınlanacağı açıklanacaktır.

 

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