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Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu

Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın oynayacağı Pazar Spor, karşılaşması hazırlıklarını tamamladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:17
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu

Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın oynayacağı Pazar Spor, karşılaşması hazırlıklarını tamamladı.


Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turunda Ardahan Hoçvan Spor’u 1-0 mağlup ederek kupada yoluna devam eden yeşil beyazlı ekip, 3. Ligin güçlü ekiplerinden Rize Pazar Spor karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor.


Son hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda Teknik Direktör Mehmet Şaşmaz, nezaretinde tamamlayan Kars 36 Spor’da futbolcuların hırslı ve morallerinin yerinde olması dikkat çekti.


Kars 36 Spor taraftar grubu Harbiler 36 yöneticisi Menduh Demir, yarın oynanacak karşılaşma öncesinde tüm Karslıları maça davet etti.


Kars 36 Spor’un taraftar desteğini arkasına aldığı takdirde rakiplerini çok kolay geçeceğini ifade eden Menduh Demir, “Biz bu yıl hem ligde, hem kupa da hak ettiğimiz yerde olmak istiyoruz. Bunun için Karslıyım diyen herkes üzerine düşeni yapmalı. Yarın ki Pazar maçına bütün taraftarlarımızı davet ediyorum. İnşallah Pazar karşılaşmasını kazanarak yoluma devam edeceğiz” dedi.


Kars 36 Spor, Pazar Spor karşılaşması Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda 10 Eylül 2019 Salı Günü Saat 13.00’de başlayacak.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:17
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