Ziraat odası başkanları afet zararı ve pamuk primlerini masaya yatırdı

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, bu ay Söke’de yapıldı.

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu’nun Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem de katıldı.

Ziraat Odaları Başkanlarının il koordinasyon kurulunda temel konuları geçtiğimiz hafta yaşanan yağışlar nedeniyle Efeler, Koçarlı, İncirliova ve Germencik ilçelerinde meydana gelen afetin zararlarının karşılanması ve pamuk primlerinin ödenmeyen yüzde 30’luk kısmı oldu.

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Özellikle pamuk, mısır, tütün, domates, kiraz, kestane ve zeytinde hasarımız var. Konuyla ilgili raporlarımız hazır. Aydın ziraat odaları olarak zarar gören çiftçilerimizin yanındayız. Gereken her türlü girişimlerimiz yapılıyor. Çiftçilerimiz bu konuda tereddütte düşmesinler” dedi.

“Çiftçinin primi biran önce ödensin”

Bu yıl ilk kez destekleme ödemelerinin parça parça ödendiğini ve çiftçilerin zor durumda kaldığını belirten Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu; “Pamuk primlerinin kalan kısmının biran önce ödenmesini talep ediyoruz. Bayram öncesi yüzde 70’lik kısmı ödenen pirim ödemelerinin kalan yüzde 30’luk kısmının da Aydın’ın çiftçisinin yaşadığı dolu afeti göz önünde bulundurularak biran önce yapılmasını istiyoruz. Özellikle Söke’deki çiftçi arkadaşlarımız da bu paranın biran önce ödenmesini dört gözle bekliyor. Çiftçimiz pamuğun masrafının yüzde 70’lik kısmını şuana kadar yaptı. Bu afet sonrası çiftçimiz yeniden başa döndü. Ayrıca önümüzdeki yılın pamuk destekleme miktarlarının da açıklanması gerekir” dedi.