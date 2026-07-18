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Tacizci kadından sonra bir de bu patlak verdi: Esnafa ‘illallah’ dedirtti: ‘Bu kadını sakın içeri almayın’

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Tacizci kadından sonra bir de bu patlak verdi: Esnafa ‘illallah’ dedirtti: ‘Bu kadını sakın içeri almayın’

İstanbul genelinde erkek esnafları taciz eden Z.E.'nin yakalanmasının ardından bu kez Avcılar'da yeni bir skandal patlak verdi; dükkan dükkan gezerek saçını yaptıran ve binbir yalanla para ödemeden kaçan kadın müşteri, esnafa ‘illallah’ dedirtti. Şüphelinin özellikle dükkan sahibinin mekanda bulunmadığı anları kolladığını ve çalışanları manipüle ettiğini belirten esnaf, meslektaşlarına "Bu kadını dükkanınıza bile almayın" çağrısında bulundu.

#1
Foto - Tacizci kadından sonra bir de bu patlak verdi: Esnafa ‘illallah’ dedirtti: ‘Bu kadını sakın içeri almayın’

İstanbul sokaklarında esnafın huzurunu kaçıran sıra dışı olaylara bir yenisi daha eklendi. Kent genelinde dükkanları gezerek erkek çalışanları zorla öpmeye çalışan ve "bipolar bozukluğu" olduğu belirlenerek gözlem altına alınan 30 yaşındaki Z.E. isimli kadının oluşturduğu şok dalgası henüz dinmemişken, bu kez Avcılar'da tamamen ‘emek hırsızlığına’ dayalı yeni bir kriz patlak verdi. Avcılar halkını ve kuaförleri canından bezdiren gizemli kadın, kuaför salonlarını hedef alarak esnafı kelimenin tam anlamıyla soyup soğana çeviriyor.

#2
Foto - Tacizci kadından sonra bir de bu patlak verdi: Esnafa ‘illallah’ dedirtti: ‘Bu kadını sakın içeri almayın’

İstanbul'da belirli aralıklarla gittiği kuaförde saçına çeşitli işlemler yaptıran ve her seferinde para vermeden giden kadın, esnafı illallah ettirdi. Dükkan sahibi, bu kişinin özellikle kendisinin mekanda olmadığı anları kolladığını söyledi.

#3
Foto - Tacizci kadından sonra bir de bu patlak verdi: Esnafa ‘illallah’ dedirtti: ‘Bu kadını sakın içeri almayın’

İstanbul'daki taciz skandalından sonra gözaltına alınan kadından sonra Avcılar'da meydana gelen bu durum esnafı çıldırttı. Olay Avcılar ilçesinde bir kadın kuaföründe meydana geldi. Kuaför Ahmet Bilen, dört yıldan bu yana aynı iş yerini işlettiğini ve bir müşterisi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Müşterinin defalarca aynı bahanelerle kuaföre geldiğini saçına çeşitli işlemler yaptırıp para vermeden gittiğini söyleyen Bilen, bunun bir emek hırsızlığı olduğunu ifade etti.

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Foto - Tacizci kadından sonra bir de bu patlak verdi: Esnafa ‘illallah’ dedirtti: ‘Bu kadını sakın içeri almayın’

"Bir bayan müşteri var. Kadınla on defadır ayı şeyi yaşıyoruz. Geliyor saçının önünü düzeltiyoruz. Saçını ördürüyor para vermeden çekip gidiyor. Bu emek hırsızlığından başka birşey değil. Emek hırsızlığına tamamen karşıyım. "Gel bedavaya yap" desen bedavaya yaparım ama bu kadar hırsızlık olmaz." diyen Bilen, müşteriye şöyle seslendi: "2 saat sonra boyaya geleceğim' diyorsun ondan sonra çekip gidiyorsun; hiç gelmesin daha iyi. Kendisini bu duruma düşürmesi kötü. Uyarıyorum. Kadın belki kendinden utanır. Avcılar halkından ve kuaförlerden ricam şu mümkünse bu kadını dükkana bile almayın. "

#5
Foto - Tacizci kadından sonra bir de bu patlak verdi: Esnafa ‘illallah’ dedirtti: ‘Bu kadını sakın içeri almayın’

Kadın müşterinin kendisinin kuaförde olmadığı zamanları kolladığını belirten Bilen, "Ben yokken geliyorsun. "1 saat sonra boyaya geleceğim" diyerek kaçıyorsun. Ben buradayken bana pahalı işlemleri soruyorsun. Kaçıyorsun gidiyorsun. Hanımefendi bu dükkana bir daha gelmesin. Tek çarem bu. Kimin yanına gidecekse gitsin. Benim dükkanıma bir daha gelmesin. Böyle bir saygısızlığa tahammülüm yok." diye konuştu.

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Foto - Tacizci kadından sonra bir de bu patlak verdi: Esnafa ‘illallah’ dedirtti: ‘Bu kadını sakın içeri almayın’

"2 SAAT SONRA BOYAYA GELECEĞİM DEDİ" Kalfa Mehmet Alıcıkuş ise, "Ahmet abi yoktu dükkanda. Boyayı bitirdim ben daha sonra bir kadın geldi. "Saçıma fön çekebilir misin düzeltebilir misin" dedi. Para da alabilirim normalde. Geldi fön çektirdi bir daha yanlarına çektirdi. Beğenmemiş gibi oldu saçlarının arkasını toplattırdı. Poşeti aldı "2 saat sonra boyaya geleceğim" dedi. Ben neye uğradığımı şaşırdım. Ahmet abinin tanıdığı sandım para almadım. "Abla para" diyecektim ama onu bile demeden döndü arkasını gitti. " ifadesini kullandı.

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