Tacizci kadından sonra bir de bu patlak verdi: Esnafa ‘illallah’ dedirtti: ‘Bu kadını sakın içeri almayın’

"Bir bayan müşteri var. Kadınla on defadır ayı şeyi yaşıyoruz. Geliyor saçının önünü düzeltiyoruz. Saçını ördürüyor para vermeden çekip gidiyor. Bu emek hırsızlığından başka birşey değil. Emek hırsızlığına tamamen karşıyım. "Gel bedavaya yap" desen bedavaya yaparım ama bu kadar hırsızlık olmaz." diyen Bilen, müşteriye şöyle seslendi: "2 saat sonra boyaya geleceğim' diyorsun ondan sonra çekip gidiyorsun; hiç gelmesin daha iyi. Kendisini bu duruma düşürmesi kötü. Uyarıyorum. Kadın belki kendinden utanır. Avcılar halkından ve kuaförlerden ricam şu mümkünse bu kadını dükkana bile almayın. "