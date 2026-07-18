Tacizci kadından sonra bir de bu patlak verdi: Esnafa ‘illallah’ dedirtti: ‘Bu kadını sakın içeri almayın’
İstanbul genelinde erkek esnafları taciz eden Z.E.'nin yakalanmasının ardından bu kez Avcılar'da yeni bir skandal patlak verdi; dükkan dükkan gezerek saçını yaptıran ve binbir yalanla para ödemeden kaçan kadın müşteri, esnafa ‘illallah’ dedirtti. Şüphelinin özellikle dükkan sahibinin mekanda bulunmadığı anları kolladığını ve çalışanları manipüle ettiğini belirten esnaf, meslektaşlarına "Bu kadını dükkanınıza bile almayın" çağrısında bulundu.