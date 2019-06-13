Ziraat Mühendisi ve Master Şef Deniz Orhun Çin’de Türk mutfağının örneklerini sundu

Çin Mutfak Kültürü Uluslararası Geliştirme ve Ticaret Kongresi’nde Türkiye’yi Ziraat Mühendisi ve Master Şef Deniz Orhun temsil etti. Orhun, uluslararası kongrede, Türk Mutfağı’nın hazır yemek olarak sunulabilecek örneklerini katılımcılarla paylaştı.

Çin Mutfak Kültürü Uluslararası Geliştirme ve Ticaret Kongresi Çin’in başkenti Pekin’de düzenlendi. Çin Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Çin Ulusal Kongre Merkezi’nde yapılan 2019 yılı Çin Mutfak Kültürü Uluslararası Geliştirme ve Ticaret Kongresi’ne 30 farklı ülkenin temsilcileri katıldı. Kongrede Türkiye’yi Master Şef Deniz Orhun, "Türk-Çin mutfak kültürü etkileşimi" konusuyla temsil etti.

Danışma Kurulu Üyesi olduğu Başkent Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne bağlı, Türkiye’nin en büyük araştırma mutfağı Thermopolium Gastronomi Akademisi’nde projeler yürüten Ziraat Mühendisi ve Master Şef Deniz Orhun, Türk Mutfak kültüründen dünya ticaretinde yer alabilecek Türk mutfak örneklerini ve araştırmalarını sundu. Orhun, Türk damak tadının Asya ürünlerini Avrupa ürünlerine uygun halde işlediği ve batı pazarına hazırladığı konusunda tarihi araştırmalarını, Türk-Çin ortak damak lezzetlerini örneklerle gösterdi.

Gıda sektöründe dünya genelinde amaçlanan atıksız mutfak kavramına Türk yemeklerinin uygunluğu ve metodolojisinin yenilenebilir olmasını anlatan Orhun ayrıca kongrede, dünya ticaretinde yer alabilecek Türk mutfak örneklerini ve bu konudaki araştırmalarını sundu.

"Döner gibi lezzetlerimiz Çin’de hazır yemek olmalı"

Deniz Orhun, Türk mutfak kültüründen de paketli ticaret ürünü olarak yatırım yapılabilecek pek çok lezzet olduğunu söyleyerek, "Küresel bir lezzet olan dönerin yanı sıra lahmacun, çorba, aşure, pişmaniye gibi lezzetler, Türk ve Çin kültürü arasında İpek Yolu bağlarının kurulması adına, Türk mutfağının Asya tatlarını Avrupa’ya hazırlayan katalizör bir mutfak olduğunu yansıtıyor. Bu konuda Türkiye’de çok değerli, bilgili partnerlerin olduğunu kongrede vurguladım. Daha önce ülkemizi ziyaret eden Kongre Komite Başkanı Bian Jiang, Çin ile ortak birçok yönü olan Türkiye’yi bu kongrede araştırmalarla birlikte temsil etmekten yer almasından çok memnundu" dedi.

2019 yılı Çin Mutfak Kültürü Uluslararası Geliştirme ve Ticaret Kongresi (CIFTIS), Dünya Ticaret Organizasyonu, Birleşmiş Milletler bünyesindeki UNCTAD ve OECD liderliğinde, Pekin Yemekleri Birliği ve Hazır Yemek Endüstrisi Birliği katkılarıyla, Pekin Belediyesi Ticaret Bürosu, Çin Yemek Kültürü Birliği, CCA ev sahipliğinde düzenleniyor. İlk kez 2015 yılından Hainan Eyaleti’nde gerçekleşen kongrede bu yıl iletişimden gıdaya birçok alanda ’eşitlik, danışma, karşılıklı kazanç ve iş birliği’ prensipleri altında, konuşmacılar araştırma ve deneyimlerini aktardı. İhracatta ileri olan seçilmiş firmaların üst düzey yetkilileri, devlet ve Ticaret Bakanlığı düzeyinde üst düzey yetkililer, üniversitelerden araştırmalarını sunmak üzere katılan araştırmacı ve bilim uzmanları, uluslararası master şefler verdiği sunum ve seminerlerinde; son trendler, lokal lezzetler, pazar zorlukları, değerler ve yemek kültürü tarihi araştırmalarından Çin Mutfak kültürü ile ülkelerin ortak noktalarından bahsetti.