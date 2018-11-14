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Ziraat Katılım’dan 242 milyon lira net kâr

Ziraat Katılım Bankası, yılının 3. çeyreğini 242 milyon lira net kâr ile tamamladı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:21
Ziraat Katılım’dan 242 milyon lira net kâr

Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, bankanın 2018 yılının 3. çeyreğini 242 milyon lira net kâr ile tamamladığını açıkladı. Ziraat Katılım’ın toplam aktiflerinin 3. çeyrek itibarıyla 2017 sonuna göre yüzde 51 artarak 21,7 milyar lirayı aştığını aktaran Özdemir, bu dönemde toplanan fonların yüzde 64 yükselerek 16,4 milyar lira olduğunu kaydetti. Özdemir, 3. çeyrekte kullandırılan nakdi fonların 2017 sonuna göre yüzde 53 artışla 18 milyar liraya ulaştığını belirterek, “Ziraat Katılım’ın tüm sektöre sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 29,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Ziraat Katılım, yılın 3. çeyreğini 242 milyon lira net kâr ile tamamladı. Türkiye genelinde şube ağını hızla yaygınlaştıran Ziraat Katılım, 3. çeyrek sonunda yurtiçinde 40 ilde 76 şubeye ulaştı” dedi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:21
  1. Ziraat Katılım Bankası
  2. Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir

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