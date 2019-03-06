Ziraat Katılım Bankası Katar’da tanıtıldı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin Katar’ın Başkenti Doha’da düzenlediği programda yatırımcılara Ziraat Katılım Bankasının tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin Katar’ın Başkenti Doha’da düzenlediği programda yatırımcılara Ziraat Katılım Bankasının tanıtımı yapıldı. Tanıtım programına Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Yatırım Ofisi Körfez Ülkeleri Temsilcisi Dr. M. Mustafa Göksu ile Ziraat Yatırım Bankası temsilcilerinin yanı sıra Katar’dan çok sayıda şirket temsilcisi ve iş adamı katıldı. Mustafa Göksu, Türkiye’ye kaynak aktarımı yönünde çalışmalar yaptıklarını belirtti. Göksu, 12 Mart’ta Katar Ticaret Odası’nda Katarlı iş adamları ile daha kapsamlı bir programda buluşacaklarını kaydetti.

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