0553 313 94 23

Ziraat Katılım Bankası Katar’da tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin Katar’ın Başkenti Doha’da düzenlediği programda yatırımcılara Ziraat Katılım Bankasının tanıtımı yapıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:46
Ziraat Katılım Bankası Katar’da tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin Katar’ın Başkenti Doha’da düzenlediği programda yatırımcılara Ziraat Katılım Bankasının tanıtımı yapıldı. Tanıtım programına Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Yatırım Ofisi Körfez Ülkeleri Temsilcisi Dr. M. Mustafa Göksu ile Ziraat Yatırım Bankası temsilcilerinin yanı sıra Katar’dan çok sayıda şirket temsilcisi ve iş adamı katıldı. Mustafa Göksu, Türkiye’ye kaynak aktarımı yönünde çalışmalar yaptıklarını belirtti. Göksu, 12 Mart’ta Katar Ticaret Odası’nda Katarlı iş adamları ile daha kapsamlı bir programda buluşacaklarını kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:46
  1. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi
  2. Katar’ın Başkenti Doha
  3. Ziraat Katılım Bankası
  4. Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer
  5. Yatırım Ofisi Körfez Ülkeleri Temsilcisi Dr. M. Mustafa Göksu
  6. Mustafa Göksu
  7. Katar Ticaret Odası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ALES başvuruları başladı
    1. ALES başvuruları başladı
    2. Tartıştığı arkadaşı tarafından..
    3. Başakşehir’de çekiciyle dorse çalan..
    4. Başkan Özaltun’dan meclis üyelerine..
    5. Sözlü: "Beka için 1071’den beri bedel..
    6. Üniversitelerde etkinlik yarışı
    7. Memur-Sen masa tenisi turnuvasının..
    8. Araması bulunan 9 kişi yakalandı
    9. "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi..
    10. Kylie Jenner dünyanın en genç..
    11. 91 yaşındaki şehit annesi: "Ya şehit..
    12. Çığ altında kalan akademisyenler için..
    13. Şubat ayının zam şampiyonu taze..
    14. Mahkemeden Okan Kurt hakkında zorla..
    15. Bakan Pakdemirli, “Çiftçilerin..
    16. Altın fiyatları
    17. Burun estetiği ile ilgili 5 yanlış..
    18. Cezaevi personelinden kan bağışı
    19. Köyceğiz Anadolu Lisesi sporun sesine..
    20. Bakan Soylu AA Editör Masasına konuk..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!