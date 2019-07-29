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Ziraat Katılım 400 milyon TL kira sertifikası ihraç etti

Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük:- "42. kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bugüne kadar kira sertifikası ihraçları ile temin edilen fonlama tutarı 8,9 milyar TL oldu"

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:47
Ziraat Katılım 400 milyon TL kira sertifikası ihraç etti

İSTANBUL (AA) - Ziraat Katılım, 400 milyon Türk lirası tutarlı kira sertifika ihracı gerçekleştirdi.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre Ziraat Katılım 400 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla 26 Temmuz'da gerçekleştirilen ihraçla 91 gün vadeli 400 milyon TL fonlama temin etti.

2019 yılbaşından bugüne kadar 11 farklı kira sertifikası ihracı yoluyla Ziraat Katılım'ın temin ettiği fonlama miktarı 4,1 milyar TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirtti.

Ziraat Katılım olarak 42. kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Karakütük, "Bugüne kadar kira sertifikası ihraçları ile temin edilen fonlama tutarı 8,9 milyar TL oldu. Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, gerçekleştirdiğimiz 400 milyon TL kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım'ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Karakütük, Ziraat Katılım olarak sektörün öncüsü olma vizyonu ile gelecek dönemde de ülke adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden "Paylaştıkça daha fazlası" ilkesiyle büyümeye devam edecelerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:47
  1. kira sertifikası
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  3. Ziraat Katılım

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