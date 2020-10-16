Ziraat Bankası’ndan tarıma büyük destek

Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından İzmir’de düzenlenen Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi’nin özel oturumunda konuşan Aydın, Ziraat Bankasının çalışmalarına ilişkin bilgi verirken “Bizim şu anda tarım kredilerimizin ortalaması 110 bin lira. Bu da yaklaşık 8-9 inek parası eder. Banka olarak katma değeri yüksek, büyük endüstriyel yatırımların finansmanı konusunda iştahlı olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

“2012-2020 döneminde doğrudan çiftçilerimize kullandırdığımız tarım kredileri 239 milyar lirayı, kredi kullanan üretici sayımız ise 3,5 milyon kişiyi aştı” diyen Aydın, şunları kaydetti: “2012 sonunda 18 milyar lira olan tarım kredilerimizin bakiyesi 30 Eylül 2020 itibarıyla 76 milyar liraya ulaştı. Kredili üretici sayımız 500 bin kişiden yaklaşık 700 bine kadar çıktı. Buna paralel olarak sektördeki tarım kredisi payımız da yüzde 65’ler seviyesine yükseldi. Ana misyonu tarımın finansmanı olmakla birlikte Ziraat Bankası bugün, herkesin bankası olma vizyonuyla evrensel bankacılık yaparak 1 trilyon liraya yaklaşan aktifi, 575 milyar lira kredi hacmi, 85 milyar lira öz kaynak büyüklüğü, 30 milyonu aşan müşteri sayısıyla yurt içinde 1734 şubede, yurt dışında 18 ülkede 111 noktada hizmet veren ülkemizin en büyük bankasıdır. 156 yıldır olduğu gibi ülke tarımını çok daha güçlü ve uygun koşullarla desteklemeye devam edeceğiz.”