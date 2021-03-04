Ziraat Bankası’ndan büyük ödeme kolaylığı

Yakup Sarıçiçek

Banka tarafından kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterilerin 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla takip hesaplarına intikal etmiş kredilerine ödeme kolaylığı sunuluyor. Borcu 1 milyon TL’yi geçmemek üzere takibe intikal bakiyesi belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler, tek seferde ödeme yapmak kaydıyla bu imkândan yararlanabilecek. Bu imkândan faydalanmayı dileyen Ziraat Bankası müşterilerinden borçlarının takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecek. Müşteriler, bakiyelerini tek seferde ödedikleri takdirde takip tarihinden borcun kapandığı tarihe kadar işlemiş olan faizi ödemek durumunda kalmayacak. Ziraat Bankası’nın takipte borcu bulunan müşterilerine rahat nefes aldırmak amacıyla geliştirdiği bu uygulama, 8 Mart-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Takip hesaplarına intikal bakiyesine ilişkin sınırlar, bireysel kredi müşterileri için 100 bin TL, tarımsal kredi müşterileri için 500 bin TL ve diğer kurumsal kredi müşterileri için ise 500 bin TL olarak belirlendi.