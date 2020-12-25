Ziraat Bankasından BTSO üyelerine "güvenli ticaret" imkanı

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Ziraat Bankası arasında "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" protokolü imzalandı.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen törende BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan protokole imza attı.

Burkay, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin tedarik zinciri üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu ifade etti.

TOBB ve Ziraat Bankası iş birliğinde hayata geçirilen Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi'nin güvenli bir ticaret sistemi oluşturmayı amaçladığını belirten Burkay, "Proje ile tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıklar ve tahsilat problemlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Alıcı ile satıcı arasındaki ticaretin, kartlı ödeme sistemi üzerinden yapılmasını sağlayan bu proje, ticaretin daha güvenli ve etkin bir şekilde sürmesine imkan oluşturacak." bilgisini verdi.

Burkay, proje kapsamında 540 güne kadar vade imkanı sunulmasının, tedarikte firmaların elini güçlendireceğini vurgulayarak, "Ziraat Bankası tarafından risk durumuna göre belirlenecek limitler dahilinde firmalarımız bu sistemden faydalanabilecek. Projenin lansmanı yapıldığında üyelerimizden çok sayıda telefon aldık. Limit konusunda işletmelerimizin büyük bir beklentisi var. Bu yüzden limit tahsisinin geniş tutulmasının yararlı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan da "güvenli ticaret sistemi" olarak tanımladığı projenin ana amacının, tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi olduğunu, böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riskinin sıfıra indirileceğini bildirdi.



