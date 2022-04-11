Ziraat Bankası sendikasyon kredisini yeniledi

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 352,5 milyon dolar ve 814 milyon avro sendikasyon kredisi temin eden Banka, geçen yılki krediyi, parite etkisinden arındırılmış olarak yenileme başarısı gösterdi.

Vadesi 367 gün olan kredinin maliyeti dolar dilim için SOFR 275 baz puan, avro için Euribor 210 baz puan oldu.

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve The Commercial Bank (P.S.Q.C.) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen anlaşmada, Emirates NBD Capital Limited, Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation sürdürülebilirlik koordinatörleri olarak görev aldı.

Kredi; 21 ülkeden 45 bankanın yüksek ilgisiyle yenilenirken, Türkiye'de bir banka tarafından tek seferde sağlanan en büyük sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi olma özelliği taşıyor. Kredinin sürdürülebilirlik performans kriterleri arasında, kadın ve genç çiftçilere uygun koşullarla sağlanacak tarım kredisi yoluyla üretimde cinsiyet ve fırsat eşitliğine katkıda bulunulması, engelli vatandaşların bankacılık hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştıracak şekilde şube ve ATM'lerin uygun hale getirilmesi bulunuyor.

"Sürdürülebilirlik odaklı ilk sendikasyon kredisi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Banka'nın, çevresel sosyal sorumluluk temalı finansmanı stratejik öncellikleri arasına aldığını belirterek, "Şubat 2021'de gerçekleştirilen ilk sürdürülebilirlik temalı tahvil ihracının ardından sürdürülebilirlik odaklı ilk sendikasyon kredisini bilançosuna eklemiştir." ifadesini kullandı.

Yaşanan küresel olumsuzluklara rağmen sendikasyon kredilerine uluslararası paydaşların yüksek ve çeşitlendirilmiş katılım sağladığını aktaran Çakar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ilgiyi gerek Türkiye ekonomisine gerekse Türk bankacılık sektörüne ve Banka'mıza her koşulda duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Global ölçekte parasal koşulların sıkılaştığı bir dönemde, uzun yıllardır süregelen başarılı iş birliklerimize bir yenisini daha eklememizde önemli rol oynayan muhabir bankalarımıza teşekkür ediyoruz."

Ziraat Bankası'nın, temin ettiği bu kaynakla reel sektöre ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye dış ticaret işlemleri aracılığıyla destek olmaya devam edeceğini bildiren Çakar, "Finansal aracılık işlevimizi en iyi şekilde yerine getirirken sorumlu bankacılık anlayışıyla kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi ve yarınları da düşünerek katma değer yaratmayı, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.