Ziraat Bankası saat kaça kadar açık? Ziraat Bankası çalışma saatleri kaç? Bankaların çalışma saatleri değişti mi?

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın mesai saatleri yeniden düzenlendi. Bankalar ne zaman açılıyor? Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank çalışma saatleri...

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın mesai saatleri yeniden düzenlendi. Ziraat Bankası çalışma saatleri, Vakıfbank çalışma saatleri kaç? Bankaların şubelerinde müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi. Kamu bankaları, kontrollü normalleşme kapsamında mesai saatlerini yarından itibaren yeniden düzenledi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın yarından itibaren şubelere müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi. Kamu bankaları, salgın sebebiyle 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında müşteri kabul ediyordu.

Kuveyt Türk çalışma saatleri

Katılım Bankalarından olan Kuveyt Türk kontrollü normalleşme kapsamında çalışma saatleri de merak ediliyor. Kuveyt Türk çalışma saatleri şu şekilde: 09.00-12.30 ve 13.30-17.00.