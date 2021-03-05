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Ekonomi Ziraat Bankası saat kaça kadar açık? Ziraat Bankası çalışma saatleri kaç? Bankaların çalışma saatleri değişti mi?
Ekonomi

Ziraat Bankası saat kaça kadar açık? Ziraat Bankası çalışma saatleri kaç? Bankaların çalışma saatleri değişti mi?

Ziraat Bankası çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ziraat Bankası ne zaman açık? sorusu bankada işi olan binlerce müşteri tarafından sorgulanmakta. Ziraat Bankası çalışma saatleri kontrollü normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte daha da çok internette aranmakta. Düşük ve orta riskli illerde kısıtlamaların tamamı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde kısıtlamalar bir müddet daha devam edecek. Kısıtlamaların kalktığı illerde vatandaşlar daha rahat bir şeklide bankalardaki işlemlerini gerçekleştirecek. Peki kamu bankalarından Ziraat ve VakıfBank çalışma saati kaç? VakıfBank kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Ziraat Bankası çalışma saatleri nedir?

Yeniakit Publisher
2021-03-05 16:28:00 - 2021-03-05 16:30:00
Ziraat Bankası saat kaça kadar açık? Ziraat Bankası çalışma saatleri kaç? Bankaların çalışma saatleri değişti mi?

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın mesai saatleri yeniden düzenlendi. Bankalar ne zaman açılıyor? Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank çalışma saatleri...

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın mesai saatleri yeniden düzenlendi. Ziraat Bankası çalışma saatleri, Vakıfbank çalışma saatleri kaç? Bankaların şubelerinde müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi. Kamu bankaları, kontrollü normalleşme kapsamında mesai saatlerini yarından itibaren yeniden düzenledi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın yarından itibaren şubelere müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi. Kamu bankaları, salgın sebebiyle 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında müşteri kabul ediyordu.

Kuveyt Türk çalışma saatleri

Katılım Bankalarından olan Kuveyt Türk kontrollü normalleşme kapsamında çalışma saatleri de merak ediliyor. Kuveyt Türk çalışma saatleri şu şekilde: 09.00-12.30 ve 13.30-17.00. 

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