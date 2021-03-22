Ziraat Bankası personel alımları ne zaman? Ziraat Bankası iş ilanı personel alım başvuru şartları neler?

Ziraat Bankası yeni personel alımı için resmi internet sitesi üzerinden duyuruda bulundu. Kamu bankası yeni işe alımlar yapacağını açıkladı. Peki Ziraat Bankası personel alımları için başvurular ne zaman yapılacak, Ziraat Bankası başvuru şartları neler? İşte detaylar.

Ziraat Bankası müfettiş yardımcısı iş ilanı

Ziraat Bankası Teftiş Kurulu’nda İstanbul merkezli olarak görevlendirilmek üzere 20 Müfettiş Yardımcısı istihdam edilecektir.

• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

• Adayların mezuniyetlerine göre İdari ve Mühendislik olmak üzere 2 farklı alanda yazılı sınav düzenlenecektir.

• Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecektir.

• Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla değiştirebilecektir.

• Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

Ziraat Bankası müfettiş yardımcısı alım şartları neler?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin Finans Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.

Ziraat Bankası uzman yardımcısı iş ilanı

Ziraat Bankası İstanbul Genel Müdürlük Birimleri ile Kurumsal ve Girişimci Şubelerinde görevlendirilmek üzere 80 Uzman Yardımcısı istihdam edilecektir.

Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı başvurusu ne zaman?

• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

• Çalışma ili İstanbul’dur.

• Adayların mezuniyetlerine göre İdari ve Mühendislik olmak üzere 2 farklı alanda yazılı sınav düzenlenecektir.

• Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecektir.

• Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla değiştirebilecektir.

• Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

Ziraat Bankası memur alım şartalrı neler?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bütün bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

4. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

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