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Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını indirdi

Ziraat Bankası, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarında indirime gitti

01 Mart 2019 Cuma 09:38
Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını indirdi

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu.

Ziraat Bankasından yapılan açıklamaya göre, banka, ülkeye katma değer sağlayan her ekonomik faaliyetin yanında olma anlayışının bir parçası olarak konut sektörüne uzun yıllardır öncü ve etkin finansal çözümler sunuyor. Her yıl pazar payını kesintisiz artıran Ziraat Bankası konut kredilerinde sektörün açık ara lider bankası konumuna ulaştı.

Ziraat Bankası, müşterilerinin konut kredisi taleplerini, uygun faiz oranları, üstün hizmet kalitesi, hızlı ve kolay değerlendirme süreçleri, her kesime uygun koşullarda sunulan geniş ürün yelpazesi ve gelire uygun özel ödeme planı seçenekleri ile karşılamayı sürdürüyor.

Banka, bir yandan konut üreticisi firmalar ile bireyleri düşünen çözüm önerilerini sürekli geliştirmeye devam ederken, aynı zamanda vatandaşların mümkün olan en iyi maliyetle konut edinmelerini amaçlıyor. Bu çerçevede Ziraat Bankası, son dönemde ekonomide yaşanan olumlu gelişmeleri ve maliyetlerde görülen iyileşmeyi müşterilerine yansıtmak amacıyla konut kredisi faiz oranlarını 4 Mart'tan itibaren 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 1,28'e indirdi.

Diğer taraftan, ihtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranını aylık yüzde 1,53'e düşürdü.

Her gelir grubunda yer alan müşterilerin kullanımına sunulan bu imkanlar ile gerek konut ihtiyacı olan vatandaşlara gerekse de konut üreticisi firmalara önemli bir destek sağlanmasının yanı sıra, ihtiyaç kredilerinde de müşterilere maliyet avantajı sağlanacak.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:38
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