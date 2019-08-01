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Ziraat Bankası konut kredi oranları son dakika ne kadar?

Konut sektörünü canladırmak için devletin bankası olan Ziraat Bankası 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredisi faizini yüzde 0,99 olarak belirledi. Faize bulaşmak istemeyen mütedeyin kesimlerin faizsiz çalışan katılım bankaların da konut kredi oranlarını düşürmesini bekliyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:20
Ziraat Bankası konut kredi oranları son dakika ne kadar?

Konut sektörünü canladırmak için devletin bankası olan Ziraat Bankası 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredisi faizini yüzde 0,99 olarak belirledi. Faize bulaşmak istemeyen mütedeyin kesimlerin faizsiz çalışan bankaların da konut kredi oranlarını düşürmesini bekliyor. 

Ziraat Bankası konut kredi son dakika oranları yeni düzenlemeye göre, 500 bin liraya kadar olan 180 ay vadeli konut kredi oranını yüzde 0.99 olarak belirlendi. 500 bin liraya kadar olan 180 ay vadeli konut kredi oranı yüzde 0.99 olarak belirlendi. Ziraat Bankası, tüketici kredi turarını da maaş müşterileri için 60 ay vadede yüzde 1.49'a çekti.

Vakıf Katılım 500,000 TL üzeri konut finansmanı işlemlerinde oran 120 ay vadeye kadar %1,75 olarak belirlemekte. Kuveyt Türk konut kredi oranı ise 1.64

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:20
  1. Ziraat Bankası konut kredi oranları son dakika ne kadar?
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