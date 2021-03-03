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Ekonomi Ziraat Bankası borçları siliniyor mu? Ziraat Bankası kredi borç silme nasıl yapılır?
Ekonomi

Ziraat Bankası borçları siliniyor mu? Ziraat Bankası kredi borç silme nasıl yapılır?

Ziraat Bankası son dakika haberleri. Ziraat Bankası, korona salgını döneminde borçlarını ödemekte zorluk çeken kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterileri yeni imkan tanıdı. Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre Ziraat Bankası, batık kredilere ödeme kolaylığına gidiyor. Peki Ziraat Bankası takibe giren ödemelerde borçlar siliniyor mu? Ziraat Bankası takibe giren borç ödemesi ne zaman? Ziraat Bankası takibe giren borç ödemesi nasıl yapılır? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 14:45:00 - 2021-03-03 14:48:47
Ziraat Bankası borçları siliniyor mu? Ziraat Bankası kredi borç silme nasıl yapılır?

Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada; temerrüde düşmüş borcun 1 milyon TL'yi geçmeyen müşteriler için takibe intikal eden bakiyelerine karşılık borçlarını bir kerede ödemek koşuluyla faizlerini ödememe uygulamasından yararlanabilecekleri ifade edildi. Ziraat Bankası temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon TL’yi geçmemek üzere  bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler için takibe intikal  bakiyesi, aşağıda belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler,  takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkandan  yararlanabileceklerdir.

Bu imkandan yararlanmak isteyen müşterilerden, borçlarının takibe  intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad  altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecektir. Diğer bir ifade ile Ziraat Bankası müşterileri, takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki  bakiyelerini tek seferde ödedikleri takdirde, takip tarihinden borcun  kapandığı tarihe kadar işlemiş olan faizi ödemek durumunda  kalmayacaklardır.

Ziraat Bankası takibe giren borç ödeme başvurusu ne zaman?

Ziraat Bankası’nın takipte borcu bulunan müşterilerine rahat nefes  aldırmak amacıyla geliştirdiği bu uygulamaya daha şimdiden yoğun taleb söz konusu oldu. Ziraat Bankası takibe giren borç ödeme başvurusu ne zaman yapılır? 8 Mart 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Ziraat Bankası takibe giren borç ödeme miktarı ne kadar? Takip hesaplarına intikal bakiyesine ilişkin sınırlar bireysel kredi müşterileri için 100 Bin TL, tarımsal kredi müşterileri için 500 Bin TL ve diğer kurumsal kredi müşterileri için ise 500 Bin TL olarak  belirlenmiştir.

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