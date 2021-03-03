Ziraat Bankası borçları siliniyor mu? Ziraat Bankası kredi borç silme nasıl yapılır?

Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada; temerrüde düşmüş borcun 1 milyon TL'yi geçmeyen müşteriler için takibe intikal eden bakiyelerine karşılık borçlarını bir kerede ödemek koşuluyla faizlerini ödememe uygulamasından yararlanabilecekleri ifade edildi. Ziraat Bankası temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon TL’yi geçmemek üzere bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler için takibe intikal bakiyesi, aşağıda belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler, takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkandan yararlanabileceklerdir.

Bu imkandan yararlanmak isteyen müşterilerden, borçlarının takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecektir. Diğer bir ifade ile Ziraat Bankası müşterileri, takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki bakiyelerini tek seferde ödedikleri takdirde, takip tarihinden borcun kapandığı tarihe kadar işlemiş olan faizi ödemek durumunda kalmayacaklardır.

Ziraat Bankası takibe giren borç ödeme başvurusu ne zaman?

Ziraat Bankası’nın takipte borcu bulunan müşterilerine rahat nefes aldırmak amacıyla geliştirdiği bu uygulamaya daha şimdiden yoğun taleb söz konusu oldu. Ziraat Bankası takibe giren borç ödeme başvurusu ne zaman yapılır? 8 Mart 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Ziraat Bankası takibe giren borç ödeme miktarı ne kadar? Takip hesaplarına intikal bakiyesine ilişkin sınırlar bireysel kredi müşterileri için 100 Bin TL, tarımsal kredi müşterileri için 500 Bin TL ve diğer kurumsal kredi müşterileri için ise 500 Bin TL olarak belirlenmiştir.