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Spor

Ziraat Bankası, 23 Nisan'ı minik taraftarlarıyla kutladı

2020-04-23 12:26:55 -
Ziraat Bankası, 23 Nisan'ı minik taraftarlarıyla kutladı

İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı minik taraftarlarıyla kutladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, minik taraftarlar 23 Nisan heyecanını evlerinde hazırladıkları bir köşede bayrak ve atkılarıyla yaşadı.

Ziraat Bankası Zirve Taraftar Grubundan Gökhan Iğdır, yaptığı açıklamada "Sezon boyunca taraftar grubu olarak takımımızı tribünlerden destekledik. Şimdi evlerden destekleme vakti diyerek çocuklarımıza ay-yıldızlı bayrağımız, formamız ve atkımız ile güzel bir 23 Nisan anısı yaşatmak adına böyle bir organizasyon gerçekleştirmek istedik. Çocuklarımızın bu köşeyi hazırlarken gözlerindeki mutluluk bizleri de fazlasıyla mutlu etti." ifadelerini kullandı.

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