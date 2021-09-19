Ziraat Banaksı emekli kampanyaları neler?
Türk Telekom faturalı hat fiyatları... Türk Telekom Ziraat Bankası emekli kampanyası neler var? ziraat Bankası emeklilere hangi kampanya düzenliyor? Ziraat Bankası emekli maaş kampanyası ile emekli promosyon ücreti vermenin yanında, çiftçi emeklileri başta olmak üzere emeklilere kampanyalar düzenliyor. Peki Ziraat Bankası emekli kampanyaları neler? Türk Telekom Ziraat Bankası emekli kampanyası nedir, detayları neler? Türk Telekom Ziraat Bankası emekli kampanyası şartları neler? İşte detaylar.
Türk Telekom’dan Ziraat Bankası emekli maaş müşterilerine çok avantajlı tarife söz konusu. Türk Telekom ile Ziraat Bankası işbirliği ile emeklilere uygun tarife kampanyası düzenlenmekte. Ziraat Bankası’ndan emekli maaşını çeken vatandaşlar Türk Telekom’dan hesaplı faturalı tarifeyi kapmakta. Emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan emeklilere her yöne 750 dakika, her yöne 750 SMS, Türk Telekom mobil hatlarla sınırsız görüşme ve 5 GB internet sadece 39,78 TL.
Türk Telekom’dan Ziraat Bankası tarife fiyatı
Tarifenin aylık ücreti, Türk Telekom mobil faturalı tarifelerden geçiş yoluyla gelen mevcut müşteriler için 44,88 TL'dir. 12 ay boyunca Türk Telekom Ziraat Emekli faturalı mobil tarifesinde kalmayı taahhüt veren Ziraat Bankası’ndan emekli maaşı alan aboneler TC kimlik numaraları ile tarifeden indirimli fiyat 39,78 TL’den yararlanabilecektir.
Türk Telekom Ziraat Bankası indirimli faturalı tarifeye nasıl geçilir?
12 fatura dönemi boyunca faturalıda kalma sözü vererek indirimli fiyattan yararlanmak için Ziraat Bankası'ndan Emekli maaşı alan abonelerin; ZIRAAT boşluk TC kimlik numarası yazarak 5555'e gönderip gelen SMS'e ONAY yazıp göndermesi gerekmektedir.