Zıpkınla daldı, cesedi kayaların arasına sıkışmış halde bulundu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya'nın Kaş ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren 30 yaşındaki Volkan Kırca, su altında kayalıklara sıkışarak yaşamını yitirdi. Genç adamın cenazesini teslim alan eşi ve annesi gözyaşlarına boğuldu.
Antalya'nın Kaş ilçesinde zıpkınla balık tutmak için dalış yapan Volkan Kırca, kayalıklara sıkışarak hayatını kaybetti.
Olay, Kaş ilçesine bağlı Kalkan Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilya ustası olduğu öğrenilen Volkan Kırca (30), zıpkınla balık avlamak için denize girdi.
Uzun süre su yüzeyine çıkmayan Kırca'nın durumundan şüphelenen çevredeki vatandaşlar, dalış yaptığı bölgede arama yaptı. Kısa süre sonra genç adamı su altında hareketsiz halde bulan vatandaşlar, Kırca'yı yüzeye çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
CESEDİ GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, uzman dalgıçların yardımıyla Volkan Kırca'yı sıkıştığı kayalıkların arasından güçlükle çıkardı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kırca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç adamın cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Volkan Kırca'nın cenazesi, eşi, annesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin teslimi sırasında genç adamın eşi gözyaşlarına hakim olamazken, kısa süreli baygınlık geçirdi. Yakınları tarafından sakinleştirilen genç kadın, acı haberi alan aile fertleriyle birlikte büyük üzüntü yaşadı.
Talihsiz şekilde yaşamını yitiren Volkan Kırca'nın cenazesi, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere Kaş ilçesine götürüldü.