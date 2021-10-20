Zinedine Zidane kimdir? Zinedine Zidane nereli kaç yaşında? Zinedine Zidane hangi takımı çalıştırıyor?

Zinedine Yazid Zidane 23 Haziran 1972 tarihinde doğdu. Aslen Cezayir'den Kabiliyeli bir aileden gelen Zidane, Marsilya'nın La Castellane sitesinde büyüdü. Véronique Lentisco'yla evli olan Zidane'ın Enzo, Luca, Théo ve Elyaz adında 4 erkek çocuğu bulunmaktadır. Noureddine, Farid, Djamel adında üç erkek kardeşi ve Lila adında bir kız kardeşi vardır.

Zinedine Zidane nerede oynadı?

Futbolculuğunda Cannes, Bordeaux, Juventus ve Real Madrid'de forma giydi. Alt yaş takımlarını çalıştırdığı Real Madrid'in başına 2016 yılında geçti ve 3 sene üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 2018 yazında takımdan ayrılan Zizou, bir süre sonra yeniden takımın başına geçti, 2021'de takımdan ayrıldı. Futbol tarihine Maradona, Pelé ve Brezilyalı Ronaldo ile birlikte damgasını vurmuş futbolculardan biridir.

2004 yılında, Pelé'nin hazırladığı FIFA 100'de gelmiş geçmiş yaşayan en iyi 125 futbolcu arasında yer aldı. 2006 yılında, Fransa'da en sevilen sporcu seçild; 1998, 2000 ve 2003 yıllarında FIFA tarafından yılın oyuncusu seçildi. Brezilyalı oyuncu Ronaldo'dan sonra bu ödülü 3 kez kazanan dünyadaki 2. futbolcudur. Ayrıca 1998 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanmıştır. France Football dergisi tarafından iki kez dünya tarihinin ikinci en iyi Fransız futbolcusu seçilmiştir.

Zinedine Zidane kariyeri

Orta sahada, oyun kurucu mevkiinde oynayan Fransız futbolcu, Real Madrid ve Juventus gibi prestijli Avrupa kulüplerinde oynamış, bu kulüplerle çok sayıda yerel ve uluslararası kupa kazanmıştır. Futbolunu ve performansını özellikle Fransa millî takımı'yla kazandığı 1998 FIFA Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, ve final oynadığı 2006 FIFA Dünya Kupası maçlarında göstermiştir. 2004 yılında Fransa millî takımını bırakmış ancak millî takımın oynadığı kötü futbolu ve 2006 FIFA Dünya Kupası perspektifi ona yeniden Fransa millî takımının yolunu gösterdi. 25 Nisan 2006 tarihinde, 2005-06 sezonun sonunda, yani 2006 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra, futbolu bırakacağını bildirdi Son maçını 9 Temmuz 2006 tarihinde Berlin'de 2006 FIFA Dünya Kupası Fransa-İtalya final maçında oynadı: maçın ilk dakikalarında Panenka hareketi yaparak penaltıdan gol atmış ancak uzatma dakikalarında Marco Materazzi'ye kafa atarak kırmızı kart görmüş ve penaltılara kalan maçı bitirememişti. 2005 yılında, Le Monde gazetesine göre Zidane'ın yıllık kazançı 14,6 milyon avroyu geçiyordu (%44'ünü sponsorlardan almaktadır). Tony Parker'den sonra en çok kazanan Fransız sporcudur. Zidane ayrıca kariyeri boyunca ofsayta sadece bir kez 2006 FIFA Dünya Kupasında İspanya'ya karşı oynadığı maçta yakalanmıştır.