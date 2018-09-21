THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Zincirli 'kadın' sürücü yol vermeyen erkek sürücüye dehşeti yaşattı!

Esenyurt’ta trafikte kadın ve erkek sürücüler arasında yol verme yüzünden kavga çıktı. Kadın sürücü aracından aldığı zincirle erkek sürücüyü darp etmesi ve boğuşma anları kameraya yansıdı.

21 Eylül 2018 Cuma 15:45

Esenyurt'ta iki araç aynı anda yola girmeye çalıştığı sırada burun buruna gelince olanlar oldu. Yol verme yüzünden kadın ve erkek sürücü arasında tartışma çıktı.

PİŞMAN OLDU

Tartışmanın büyümesi üzerine kadın sürücü yanında bulunan arkadaşı ile birlikte aşağıya inerek erkek sürücü ve arkadaşının üzerine yürüdü. Yaşanan olayda erkek sürücü kadın sürücüye yol vermediğine pişman oldu.

Esenyurt'ta yol vermeyen sürücü ile kadınlar arasında çıkan kavgada ilginç anlar yaşandı. Araçtan inen kadın sürücü elindeki zincirle erkek sürücüyü darp etti. Yoldan geçen vatandaşlar kadın sürücünün elinde zinciri şaşkınlıkla izlerken, yaşanan olayın ardından kadınlar hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

BOĞUŞMA ANLARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Kadın sürücünün erkek sürücüyü zincirle darp etmesi ve boğuşma anları saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, kadın sürücünün zincirle saldırdığı, yanındaki arkadaşının ise erkekle boğuştuğu, sonrasında ise hızını alamayarak erkek sürücüye saldırdığı görülüyor.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 15:45
  1. Esenyurt
  2. yol verme kavgası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu fotoğraf ülkeyi ayağa kaldırdı!
    1. Bu fotoğraf ülkeyi ayağa kaldırdı!
    2. İstanbul'da toplu taşıma araçları 22..
    3. Uyanık ol Müslüman! Falling Stars'ın..
    4. İstanbul’da cumartesi günü ulaşım..
    5. Kilis'te yardım için gelen Suriyeliler..
    6. Erdoğan'ın Amerika programı belli..
    7. Belçika'nın Flaman bölgesinde ücretsiz..
    8. TEKNOFEST İstanbul'un ikinci gününde..
    9. İETT Toplu taşımaya yüzde 50 indirim
    10. Theresa May, Avrupa Birliği'ne sert..
    11. İstanbul'da Kurt Kapanı 24 denetimi..
    12. Güzel sanatlar ile spor liseleri ek..
    13. Cildinizde iyileşmeyen yaralara dikkat!
    14. Asperger Sendromu belirtileri..
    15. Engelli oğlunu döven cani babadan..
    16. Kapalı bir kadını başı açık olarak..
    17. MEB özel yetenek ek yerleştirme ne..
    18. İBB’den okul servislerine sıkı denetim
    19. AÖF ikinci üniversite kayıt son..
    20. Stres kontrolü için alışveriş listesi
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2018
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!