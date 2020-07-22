Zincirler kırıldıkça bereket yağıyor

Camilerin ahıra çevrildiği, Allah demenin yasaklandığı, alimlerin idam sehpalarında sallandırıldığı, Kur’an Kurslarına baskınlar düzenlendiği karanlık dönemlerin ardından 2002 yılında AK Parti’nin iktidara gelmesiyle Türkiye’de 18 yılda cami, Kur’an kursu, İHL sayısında büyük artış yaşandı.

Müslümanların ayağına vurulan pranga ve zincirlerin bir bir kırıldığı Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti iktidarı döneminde cami sayısı arttıkça arttı, Kur’an Kursu sayısı 440 kat yükseldi, İmam Hatip okulları altın çağını yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Ayasofya sevinci yaşayan Türkiye’de 2002’de 75 bin 941 cami varken 2019’da bu sayı 89 bin 259’a yükseldi. Camilerdeki artış oranı yüzde 17 olarak kayıtlara geçti.

Kur’an kursları ve İHL’ler rekor kırıyor

28 Şubat cuntasının ağır ambargo uyguladığı Kur’an Kursları 2000 yılında 3 bin sayısında iken, şu anda ülkemizde 16 bin 200 resmi Kur’an Kursu bulunuyor. Sadece İstanbul’daki Kur’an Kursu sayısı bin 252. 2000-2019 seneleri arasındaki Kur’an Kursu artış oranı ise yüzde 440. AK Parti öncesinde 2002 senesinde 450 İmam Hatip Lisesi varken, 2019 Türkiyesinde İmam Hatip okulu sayısı 5 bin 138’e ulaştı. 2002-2019 yılları arasındaki İmam Hatip okulu artış oranı yüzde 1041 olarak ölçüldü. İHL öğrenci sayısı 2002’de 71 binken, 2019’da 1 milyon 448 bine yükseldi. Günümüzde Anadolu İmam Hatip liselerinde 525 bin 52, İmam Hatip ortaokullarında 713 bin 561, açıköğretim İmam Hatip liselerinde 120 bin 248, yatılı İmam Hatip okullarında 90 bin talebe öğrenim görüyor.

Yurtdışında TİKA, İHYA, TDV inşa ediyor

Osmanlı’nın asırlarca adalet dağıttığı coğrafyalara da uzanan Türkiye, TİKA eliyle 50 camiyi ihya etti. Türkiye Diyanet Vakfı ise sınır ötesinde 22 cami inşa etti. TİKA’nın yurtdışında restore ettiği camilerden bazıları şunlar: Kosova’da Fatih Sultan Mehmed Han Cami, Sinan Paşa Cami, Yaşar Paşa Cami, Emin Paşa Camii, Murat Bey Cami. Makedonya’da Üsküp Mustafa Paşa Cami, İshakiye Cami, Mahmut Ağa Cami, Çullu Baba Tekke Camii. Bosna-Hersek’te Kurşunlu Cami, Kale Camii, Murad Bey Camii, Nazire Camii, Karadağ Osmanagiç Camii. Macaristan’da Kanuni Sultan Süleyman Cami. Sudan’da Hanefi ve Şafi Cami. Lübnan’da Trablusşam Mevlevihanesi.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın hududlarımızın ötesinde inşasını gerçekleştirdiği camilerden bazıları şunlar: Kazakistan’da Hoca Ahmet Yesevi Camii, ABD’de Amerika Diyanet Merkezi, Rusya’da Moskova Merkez Camii, Ukrayna’da Minsk Camii, Köln DİTİB Cami ve Kültür Merkezi, Somali’de Merkez Cami, Haiti’de Boukman Buhara Cami, Gazze’de Ez Züheyr Camii, Bedir Camii, Hamza Camii, Buhari Camii, Hasan El Benna Camii, Safa Camii, Muslim Camii, Sultan, Abdulhamid Camii, Tevhid Camii. Kırgızistan’da Bişkek Cami...