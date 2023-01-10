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Dünya Zincirleme trafik kazası: 5 ölü!
Dünya

Zincirleme trafik kazası: 5 ölü!

İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan Razavi eyaletinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 16:41:00 -
Zincirleme trafik kazası: 5 ölü!

İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan Razavi eyaletinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Nişabur-Sabzevar yolunun 50'inci kilometresinde meydana geldi.

İran medyasına göre bir kamyonun önündeki otomobile çarpmamak için ani fren yapması sonucu arkadan gelen kamyon önündeki kamyona; öndeki kamyon da otomobile çarptı.

Kazada ilk belirmelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Kazaya; yoğun sis ve kaygan yolun neden olduğu belirtildi. (İLKHA)

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