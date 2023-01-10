Zincirleme trafik kazası: 5 ölü!
İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan Razavi eyaletinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında en az 5 kişi hayatını kaybetti.
İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan Razavi eyaletinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında en az 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Nişabur-Sabzevar yolunun 50'inci kilometresinde meydana geldi.
İran medyasına göre bir kamyonun önündeki otomobile çarpmamak için ani fren yapması sonucu arkadan gelen kamyon önündeki kamyona; öndeki kamyon da otomobile çarptı.
Kazada ilk belirmelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Kazaya; yoğun sis ve kaygan yolun neden olduğu belirtildi. (İLKHA)