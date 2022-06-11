Zincirleme trafik kazası: 19 ölü
Tanzanya’da meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.
Tanzanya’da meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.
Tanzanya’da Iringa-Mbeya otobanında, Darüsselam- Mbeya seferini yapan bir yolcu otobüsü, arızalanan bir kamyona arkadan çarptı.
Kurtarma çalışmaları sürerken başka bir kamyon, yaralılar ve yardım edenlere çarptı.
Olayda 19 kişi hayatını kaybbetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Yaralıların Iringa bölge hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.